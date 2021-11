Fuertes palabras: Vargas no se guardó nada y arremetió contra Vélez

Fabián Vargas es uno de los ex futbolistas que ahora se desempeña como panelista en medios de comunicación y que en los últimos días ha sido noticia por criticar la labor del periodismo en el deporte.

En un diálogo con Zona Libre de Humo, el ex jugador de Boca Juniors, Internacional, América de Cali, Millonarios, entre otros, volvió a hablar de la prensa deportiva colombiana y arremetió contra el reconocido periodista Carlos Antionio Vélez, a quien considera que ataca y le hace mucho daño a los futbolistas con sus comentarios. Fuertes palabras.



“Yo no estoy de acuerdo con esa manera de opinar. Todos tenemos derecho, pero no quiere decir que nuestra opinión sea totalmente respetable. Cada uno asumirá lo que dice. Algunos jugadores han encarado su nueva etapa en los medios de una manera que, siento, es la incorrecta", dijo en primer lugar el exmediocampista de la Selección Colombia.



Y añadió: "Por tipos como Carlos Antonio Vélez me aguanté 20 años a que mi familia le dijeran cosas, que a mi abuela le pintaran las paredes, que mis primos se fueran a golpes por cosas que decían en la radio, entonces por qué un periodista no se puede aguantar la critica”, precisó.



El comentario de Vargas es una secuela de la polémica que se vivió en días pasados con Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, quien, sin decir el nombre, criticó los comentarios de Vélez en el partido que Nacional eliminó de la Copa a los azucareros. En su momento, Vargas se pronunció en defensa de Dudamel y, en la charla con la prensa vallecaucana (Zona Libre de Humo), recordó sus palabras y dejó clara su posición.



"Yo decía por qué cuando al futbolista se le trata de ladrón, de tronco, de paquete y un montón de adjetivos que destrozan no se dice nada. Uno de los compañeros me habló y me dijo ‘es que están insultando a mi familia’ y yo le respondí, ‘a mí me pasó exactamente lo mismo durante 20 años por tipos como ese’. Y me preguntaba ¿por qué el periodista no puede aguantar una crítica?, cuando la ha hecho siempre", concluyó.