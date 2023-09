Escándalo en Real Madrid: canteranos en líos por difundir video sexual

Un escándalo de índole sexual complica a Real Madrid, una situación que por ahora está en investigación pero que, tratándose de menores de edad, tiene a España desconcertada.

La Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en las últimas horas a un jugador del Castilla y dos del Real Madrid C, además de citar en calidad de investigado a otro futbolista de este equipo, por un supuesto caso de revelación de secretos de índole sexual relacionados con una menor de edad.



“El Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp. Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas”, anunció el club blanco en un comunicado.



Según la prensa española, los hechos se habrían producido en junio pasado, en el club Amadores Beach Club, una relación sexual consentida por una niña de 16 años, grabada por un futbolista y difundida después por WhatsApp, sin autorización de ella y tras haberle asegura que el video se había borrado.



El diario As de España aseguró los indagados "se arriesgan a unas penas de entre uno a cinco años de prisión, según recoge el Código Penal en el artículo 197".