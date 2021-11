Jugadora del PSG estuvo detenida como sospechosa de ataque a compañera

La futbolista francesa Aminata Diallo fue puesta en libertad sin cargos este jueves tras 36 horas detenida por su presunta implicación en la agresión a su compañera en el París Saint-Germain, Kheira Hamraoui. Fuentes judiciales informaron de que también se retiró la detención contra un conocido de Diallo, encarcelado en Lyon por extorsión, y del que se sospechaba que podría haber organizado el ataque. La puesta en libertad de ambos no descarta posibles acciones de la justicia contra ellos.



Mientras tanto, las investigaciones continúan para intentar aclarar los detalles del caso, que aún presenta muchos interrogantes. En este sentido, otra jugadora del PSG, Sakina Karchaoui, fue interrogada también por los investigadores. Karchaoui habría sido una de las futbolistas del PSG que habrían recibido recientemente llamadas telefónicas de ese hombre para hablarles mal de Hamraoui.



Según informan varios medios franceses citando a fuentes de la investigación, Diallo ha rechazado recurrir a asistencia letrada y niega rotundamente su implicación en la agresión. Diallo fue detenida en la mañana del miércoles, un arresto que se prolongó hasta este jueves, para ser interrogada por su posible implicación en el ataque contra Hamraoui, ocurrido en la noche del pasado jueves en las afueras de París.



Hamraoui fue agredida por dos hombres enmascarados que le golpearon las piernas con una barra de hierro, por lo que no pudo disputar el martes el encuentro de Champions entre el PSG y el Real Madrid. La jugadora sufrió contusiones y algunos puntos de sutura en piernas y manos al intentar protegerse, pero no lesiones serias.



La prensa francesa apunta a que este fin de semana podría retomar algunos ejercicios suaves. La jugadora agredida no ha emitido mensajes en sus redes sociales, aunque en ellas sí hay mensajes de apoyo de aficionados. La investigación se centró inicialmente en la hipótesis de la rivalidad entre las jugadoras ya que comparten la misma posición como centrocampistas ofensivas, tanto en el PSG como en la selección francesa.



Se estudia la posibilidad de Diallo o alguien vinculado a ella contratara a dos sicarios para lesionar a Hamraoui y así hacerse con su puesto titular en el PSG y consolidarse en la selección gala, con quien ha sido internacional en siete ocasiones. De hecho, Diallo fue convocada por la selección a finales de octubre para sustituir a la lesionada Hamraoui en dos encuentros de clasificación para el Mundial 2023.



Hamraoui, de 31 años e internacional en 36 ocasiones, volvió al PSG esta temporada tras pasar por el Lyon y jugar tres temporadas en el FC Barcelona, que la pasada temporada logró la Champions femenina. Por su parte, Diallo, de 26 años y también internacional, estuvo cedida durante parte de la pasada temporada en el Atlético de Madrid.



