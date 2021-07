¿Se disculpó con Mina? Martínez no se calló: 'me entró por un oído...'

En un mano a mano con el diario argentino Olé, el arquero de la albiceleste, Emiliano 'Dibu' Martínez, se refirió a los penaltis frente a la Selección Colombia, en la semifinal de Copa América, en donde resultó bastante cuestionado. Confesó que se disculpó con el defensor Yerry Mina, a quien le atajó su cobro. ¿Qué tanto le dijo?

"Me entró por un oído y me salió por el otro. Esto es fútbol, yo soy argentino y quiero ganar. Lo que hacía era porque veía una posibilidad, cuando un boxeador le pega a uno, lo ve un poco noqueado y lo quiere rematar. Yo veía eso. Veía ansiedad y nerviosismo, y lo utilicé", manifestó 'Dibu' en su charla con Olé.



Sin embargo, Martínez no le habló a todos los pateadores colombianos, ¿por qué eligió a Mina y a Borja? "A los que no les hablé es porque no les vi esos nervios y me concentré más en la pelota. Pero cuando vi que me miraban, vi los penales contra Uruguay, vi que a ellos les gustaba el faranduleo... Bueno, a ver qué tanto te gusta. Nada más que por eso. El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal".



El portero argentino que en otra entrevista había hablado de su buena relación con David Ospina, con quien jugó en Arsenal, dejó claro que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Contó que le escribió al defensor del Everton inglés para disculparse. "Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte".



Además, desmintió cualquier 'mala espina' entre ambos: "Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien del golpe en la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpá si te molesté. Él me contestó todo muy profesional".