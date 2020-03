Fiesta en el cielo: ‘el caballero del fútbol' cumpliría 53 años

El 13 de marzo de 1967, Medellín vería nacer a uno de los futbolistas más queridos por la afición colombiana, Andrés Escobar, el zaguero central jugó su carrera profesional en Atlético Nacional, Young Boys de Suiza y la Selección Colombia convirtiendo 20 goles, una cifra nada mal para un jugador de su posición. El 2 de julio de 1994 ‘el caballero del fútbol' sería asesinado después de una fuerte discusión producto de la eliminación de Colombia del Mundial de Estados Unidos 1994.

Escobar es recordado por todos los colombianos gracias a su buena labor como defensa central en la cual además de ser un gran referente en la posición, era una persona muy respetuosa y decente dentro del campo de juego, hecho por el que recibió el apodo de ‘el caballero del fútbol'. Andrés fue uno de los primeros futbolistas en llegar a Europa. En 1990 fruto de sus buenas actuaciones, el Young Boys suizo se fijaría en él para reforzar su saga, la travesía duró solo seis meses pues el préstamo era sin opción de compra. De no ser por su atroz muerte, el jugador antioqueño era uno de los elegidos para ser parte de la defensa del Milan de Italia, era el llamado para remplazar a Franco Baresi.

El legado de Escobar en Colombia es único, aún se lamenta y no se entiende la razón por la que le dispararon, pero en la retina de los aficionados quedaron las mejores actuaciones del central colombiano que con Colombia supo brillar varios años, siendo parte de la majestuosa Selección de los años 90.



No hay duda de que el cielo está de fiesta, sus 53 años son un motivo para celebrar, si bien en la tierra se le extraña bastante, en el cielo gozan de su generosidad y carisma. Sin lugar a dudas Escobar fue uno de los mejores centrales que pudo dar las tierras colombianas, de no ser por la violencia la historia de Andrés sería otra, sería la historia de una carrera como futbolista profesional para enmarcar.