'Ronaldinho no es un delincuente, fue a trabajar': Diego Maradona

El actual técnico de Gimnasia de la Plata, Diego Maradona, habló para el diario "El Día" de La Plata, en el que dio su opinión sobre la actual situación que vive el astro brasileño, Ronaldinho, quien se encuentra cumpliendo con el arresto domiciliario en Paraguay: "Me puso triste lo que pasó con Ronaldinho, no es un delincuente, solo fue a trabajar a Paraguay. Su error es ser ídolo, parece. Es mi amigo y lo banco a morir".

El exfutbolista campeón del mundo con Argentina, defiende a su amigo y asegura que Ronaldinho fue engañado por los empresarios. pues el exjugador entró al país con documentos falsos, razón que llevó a que un juez de la república solicitara el arresto del exfutbolista del Barcelona.

En la entrevista, Maradona también habló de la actual crisis que vive el fútbol a raíz de la pandemia del coronavirus: "La economía no será la misma, los dirigentes tendrán que trabajar mucho para sortear el momento. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me cabe duda tomarán las mejores decisiones. Tapia está haciendo un gran trabajo."

Para finalizar, el técnico de Gimnasia se mostró optimista en referencia a la situación de descenso que vive con su equipo en la actualidad, diciendo: "Con el trabajo que veníamos haciendo no tengo dudas de que íbamos a salir de la zona de descenso, todavía falta para saber las medidas que tomará AFA. Con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados para afrontar cualquier caso".