‘Véndanlo por unos Doritos’: hinchas de Tottenham contra Dávinson

Tottenham fracasó en la Europa League al ser eliminado este jueves a manos del Dinamo Zagreb. Y uno de los más criticados fue Dávinson Sánchez, de quien se dice no tiene contento a José Mourinho y podría salir a final de la temporada.



Las redes sociales fueron implacables en contra del central cafetero, pues se vio comprometido en la derrota 3-0 contra los croatas. Además, esta temporada ha tenido fallos imperdonables y por eso los aficionados han destrozado a Dávinson en Twitter.



Éric Dier et Davinson Sanchez, c’est la pire charnière centrale de l’histoire de Tottenham j’crois — Sarfraz Mhd (@Sarfraz_78) March 18, 2021

Spurs have to rip up Davinson Sanchez's contract in front of his face as soon as they land in London, horrible footballer — 🇨🇩🇸🇱 (@F1avs) March 18, 2021

Davinson Sanchez is the most useless big man to ever lace his boots. — dan. (@BalesLefty) March 18, 2021

That was very Spursesque, how is Davinson Sanchez a professional footballer and what on earth is Eric Dier doing anywhere near England team - Kane needs to get out faaaast — Joe Colley (@joecoll8) March 18, 2021