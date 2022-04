Curioso olvido: Daniela Ospina agradeció a David pero ignoró a James

Las redes sociales no perdonan los errores ni los olvidos, sean ellos deliberados o no. Y para celebridades como Daniela Ospina sí que hay ojos sobre cada uno de sus comentarios.

La bella influenciadora sintió muy de cerca el dolor de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar pues su hermano mayor, David, es el portero titular del equipo.



Daniela publicó un corto pero sentido mensaje cuando se confirmó que su hermano se pierde su tercer Mundial consecutivo: "Gracias por siempre entregarlo todo en el campo y en la vida , por que no solo es una camiseta,es un país al que llenas de orgullo y emoción".

Después incluyó en la publicación otra foto con David y con el equipo completo en formación, y fue entonces cuando sus millones de seguidores se percataron de un detalle: no aparecía James Rodríguez, su ex esposo y padre de su hija Salomé.



Muchos se preguntaron si fue un olvido y una decisión particular omitir el nombre de su ex pareja. Ella, que está feliz en su nueva relación con el artista venezolano Gabriel Coronel, dijo lo que dijo y punto final.