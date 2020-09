¿Volverá a Europa? Dani Alves podría abandonar el fútbol brasileño

La relación entre Dani Alves y los hinchas del Sao Paulo no pasa por su mejor momento. Los aficionados del tricolor le han manifestado su descontento al capitán brasileño, luego de aparecer en un video, reunido con amigos, tocando un instrumento musical, tras ser operado de una fractura en su brazo, la cual lo ha dejado fuera de competencia.

Los comentarios en contra del capitán del del tricolor del Morumbí no se demoraron en llegar, y el brasileño respondió a su manera en redes sociales, y lo hizo a través de historias, en las que escribió de manera irónica: "prohibido ser feliz, ley 171". "Pensando en responder algunas cosas. Ah no, tengo pereza".

En Brasil aseguran que a las directivas del Sao Paulo no les gustó la actitud del ídolo brasileño, y no precisamente por estar tocando un instrumento durante su recuperación, sino por no respetar el distanciamiento social y el no uso del tapabocas, razón por la que estarían analizando una charla con el jugador para aclarar lo sucedido.

Con este panorama, la prensa extranjera comenzó a hablar de la posible salida del lateral del Sao Paulo, vinculándolo inmediatamente con su regreso a Europa. Según informó Goal, el exBarcelona está insatisfecho con su situación en Brasil, y tras comunicarle la situación a las directivas, estaría a la espera de alguna oferta del exterior para negociar de buena manera con el club y pactar su salida.