El ataque de Chilavert a ‘Espn’ por culpa de uno de sus panelistas

Esta semana se estrenaron nuevos programas en la parrilla de ‘Espn’, pues la compra de ‘Fox Sports’ ha hecho mudar a varios contenidos, así como narradores, comentaristas, presentadores y panelistas.



Una de las nuevas caras en ‘Espn’ es la de Óscar Ruggeri, quien sigue al lado de Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo. El exfutbolista argentino, campeón del mundo en 1986, sigue siendo uno de los protagonistas de la TV argentina, pues sus opiniones y comentarios dan mucho de qué hablar.



Sin embargo, a José Luis Chilavert no le cayó nada bien la presencia de Ruggeri, pues no se quieren desde que ambos eran jugadores activos; sus enfrentamientos son recordados, así que el paraguayo no se calló nada en su cuenta de Twitter y lamentó la contratación de ‘Espn’.