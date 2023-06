Vélez no perdonó al City: ‘¿Tanto para terminar apretando nalga’?

Manchester City logró imponerse a Inter en la final de Champions League 2022/23 en Estambul y pese a que no fue un equipo muy superior, terminaron llegando al gol a través de Rodri, quien fue el héroe para ganar el primer título.

Sin embargo, para muchos la final no estuvo a la altura de lo que se esperaba, pues el planteamiento de Inter hizo que el City no brillara y terminaron anulando por completo a Erling Haaland, quien no estuvo fino.



Uno de los que criticó el nivel del City frente a Inter fue el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, quien no le gustó para nada el planteamiento de Pep Guardiola y les recordó todo lo que se gastaron en todos estos años para terminar dando un poco espectáculo.



“¿Esta era la exhibición de la que hablaban? ¿Gastarse 2 mil millones en 7 años para terminar apretando nalga?”, expresó duramente Vélez en sus redes sociales.



Esta era la exhibición de la q hablaban? Gastarse 2 mil millones en 7 años para terminar apretando nalga? — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 10, 2023



Cabe mencionar que Manchester City ha sido uno de los equipos que más ha invertido durante los últimos años para poder lograr ganar la Champions League y luego de dominar todos los torneos, solo les faltaba ganar el título europeo.