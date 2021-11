Boca Juniors, víctima de brujería: Brasil y Colombia serían culpables

Boca Juniors no ha podido conseguir los resultados que espera a nivel continental y ha visto cómo River Plate ha conquistado a América y es el equipo más respetado de Argentina en todo el mundo.



Los malos resultados internacionales ya superaron la década: la última Copa Libertadores la ganaron en 2007 y su último título internacional fue en 2008, cuando ganaron la Recopa Sudamericana.



Han pasado grandes entrenadores y jugadores, pero las cosas no se le han dado a Boca. Así, este sábado retumba una versión que trata de explicar los malos resultados xeneizes: ¡Brujería!



“La Bombonera está sucia desde hace mucho tiempo. ¿Por qué sucia? Porque como a Boca le fue bien durante mucho tiempo, nos hicieron daño a través de la magia negra para tumbarnos”, le explicó Giorgio Armas, astrólogo y tarotista, al diario ‘Olé’.



Aunque la nota de ‘Olé’ habla de “magia negra brasileña”, el astrólogo también mete a Colombia en el cuento: “Los brasileños y colombianos son fuertes en estos temas de energía. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificando a algún animal. Nos dejamos hacer daño en nuestra cancha y eso llevó a no ganar como había que hacerlo de local en los torneos internacionales”.



Armas también señaló a un equipo brasileño, y sin mencionarlo claramente, queda claro que acusa a Palmeiras de hacer su magia negra. “Es un equipo brasileño al que enfrentamos varias veces en instancias decisivas y hoy está en la final (de Copa Libertadores). Llevaron su gente a hacerlo y dejaron la maldad”.



Así, el astrólogo se ofreció a limpiar La Bombonera, pues es hincha del equipo azul y oro, y por eso le pide a la dirigencia que lo deje entrar al estadio para dejarlo libre de malas energías.



“Hay que sacar la mala energía, porque no fue un solo ritual, sino varios de equipos brasileños y colombianos en el vestuario. Tendría que ir, quedarme tres días y trabajar con algunos rituales, incluso si se puede con los futbolistas, que juegan bien pero la pelota no entra. Yo me comprometo a ir de forma gratuita, y limpiar bloque por bloque, cancha, plateas, arcos, área del técnico para que tome buenas decisiones”.