Más voces piden no jugar fútbol hasta que ELN libere a padre de Díaz

Muy difícil sigue siendo la situación de la familia de Luis Díaz, que en las últimas horas confirmó que el ELN es el responsable del secuestro de Manuel, padre del futbolista.

La solidaridad en Colombia y en distintos países, empezando por Inglaterra, es total, pero podría no ser suficiente, a la luz de las últimas iniciativas para presionar la liberación del secuestrado.



El primero en proponer una actitud radical frente a este repudiable delito fue Camilo Zúñiga: “Invito a todos mis colegas, para que tengamos más solidaridad con Lucho. Jugadores, no hay cabeza para jugar con una situación como esta. Si toca no jugar hasta que aparezca el papá de Lucho, hagámoslo muchachos, por favor”, pidió el ex Selección Colombia en sus redes sociales.



El columnista Nicolás Samper también pidió en FUTBOLRED parar la competencia en señal de solidaridad real. "Sería perfecto que el entrenador Néstor Lorenzo anuncie que no va a convocar a nadie porque no es momento de jugar a nada. ¿Y qué carajo importa eso de los puntos? ¿Y qué carajo interesa ir a un Mundial?", dijo.



Ahora la iniciativa ha sido del embajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, quien le pidió directamente a la Selección Colombia que no juegue los partidos programados en las Eliminatorias al Mundial 2026 mientras no sea liberado 'Mane' Díaz.



"Desde Londres exigen que el ELN libere al padre de 'Lucho' Díaz antes del 17 de noviembre y si no lo hacen que Colombia no juegue el partido de eliminatoria frente a Brasil hasta que sea liberado", escribió Barreras en su cuenta de X, rodeado de dos Selección Colombia como Jorelyn Carabalí y Alexei Rojas y otros futbolistas y entrenadores.





Desde Londres exigen que el ELN libere al padre de 'Lucho' Díaz antes del 17 de noviembre y si no lo hacen que Colombia no juegue el partido de eliminatoria frente a Brasil hasta que sea liberado

El ELN ha anunciado que Díaz será liberado en las próximas horas y es probable que no sea necesario el aplazamiento del próximo partido de Eliminatorias, el 16 de noviembre contra Brasil en Barranquilla, el cual, en todo caso, sería poco probable por las complicaciones del calendario internacional de jugadores colombianos y extranjeros.

En todo caso, no sobra la presión desde ningún sector hasta no ver a Manuel Díaz con su familia, sano y salvo.