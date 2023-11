Klopp habló de Luis Díaz: 'está bien, se notaba que no dormía mucho'

Jürgen Klopp y Liverpool son el ejemplo mismo de la prudencia: hablan lo necesario, acompañan sin forzar, no exponen a los jugadores, lo entienden y lo respetan todo.

Este viernes, el DT alemán actualizó la situación de Luis Díaz y entregó los detalles del caso: la noticia, el colombiano, aún en medio de la difícil situación familiar que vive por el secuestro de su padre a manos del ELN, está entrenando con sus compañeros.



Klopp empezó diciendo, a pesar de que en las últimas horas hubo muchas noticias sobre el plagio y la posible liberación de don Manuel Díaz, en cuestión de horas: “¿Novedades? No, realmente no".



Salvo el detalle de que su jugador está disponible: “Estuvo entrenando hace dos días, ayer tuvo una sesión y será parte del equipo. Debemos esperar; si se siente bien, estará aquí y entrenará con nosotros", dijo.



“En la sesión que tuvo con nosotros, porque entonces no estábamos aquí, se podía ver que cuando él está con los chicos está bien, está bien. Pero también se notaba que no dormía mucho. Sólo tenemos que ver cómo está y luego partimos de ahí", detalló.



Klopp afirmó que lo que sabe sobre la situación del secuestro no es de fuentes directas pero es optimista: "Las noticias de Colombia no las recibo personalmente, siempre las recibo reenviadas. Todo lo que nos da un poquito de esperanza es bueno. De hecho, estamos esperando noticias realmente buenas, pero eso es todo".



La pregunta obligada era: ¿estará disponible Díaz para el partido del domingo contra Luton (11:30 a.m. hora colombiana) por la Premier League? Y la respuesta no es definitiva: “Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde podemos 'recoger al chico' y partir de ahí. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, y no forzaré nada”.



Depende de Lucho y de las noticias, ojalá felices y muy prontas, que reciba de Colombia sobre la liberación de su padre sano y salvo. Todo lo demás puede esperar.