Otra reina de Colombia echa al agua al Tino: así le coqueteaba

Faustino Asprilla es una de las figuras del fútbol colombiano que más ha dado de qué hablar por sus comportamientos fuera de la cancha. Y es que su popularidad en los 90's lo hizo un ícono del país dentro y fuera del territorio nacional.

Aunque en esa época el jugador dio de qué hablar, ser tan reconocido lo hace una persona de la que se sigue hablando en el fútbol y fuera de él.

Fue así como Paola Turbay, elegida en 1991 como señorita Colombia para representar al país en el certamen de Miss Universo, dio a conocer que el 'Tino' le coqueteó por esas épocas.

Según contó ella en una entrevista de 'The Juanpis Show', el futbolista la llamaba cuando él estaba en el Parma, de Italia, es decir en el segundo semestre de 1992.

"Él me llamaba a la casa porque en esa época no habían celulares. Muchas veces hablaba con mi papá porque yo no estaba y un día coincidimos hablamos y él me decía 'yo quiero que seas mi novia'. Yo le dije que él estaba casado y él me decía que no, que era un show con los guardespaldas y las niñeras", contó la bella mujer.

Incluso, Paola Turbay contó que la relación de su familia con el jugador fue tan cercana que el papá de la reina lo convenció para volver a la Selección Colombia.

"Mi papá tuvo una gran conversación con él y luego me dijo 'Colombia le debe a su papá que yo juegue con la Selección' porque mi papá lo convenció", dijo.

Sin embargo, a pesar de no tener ningún encuentro físico, el jugador seguía insistiendo y seguían hablando con él desde Italia y ella desde Colombia porque lo hacía sentir como en casa.

"Él creía que yo hablaba solo para el programa de QAP y un día me dijo que yo todo lo escribía en mi laptop, pero hace 28 años yo que iba a tener eso, entonces él me dijo que me iba a traer una de regalo. Un día llegó a Bogotá y me llamó para que lo recogiera en el Hotel Tequendama, pero yo nunca fui. Yo creo que se enteró porque no me volvió a llamar", explicó.

Incluso, Paola Turbay contó que aún la sigue molestando y que es "divino", pero "que no ha pasado nada".