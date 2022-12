¿Un café de más de 100 mil pesos? Asombro de Andrea Guerrero en Catar

Andrea Guerrero terminó el cubrimiento del Mundial de Catar 2022 con pesimismo después de ver lo caro que es vivir en el país sede.

"Les voy a contar una triste historia. Estaba con Richi por ahí caminando, no hemos tenido tiempo de comprar nada de regalos. Los que están en Colombia no esperen nada”, contó en sus redes sociales.



“Estoy impresionada de lo caro que es este país. Entramos a este cafecito y saben cuánto nos costó un solo café, me da pena decirlo. Una taza de café vale 107.000 pesos. Es decir 85 reales qataríes”, reveló.

Andrea Guerrero se llevó tremenda sorpresa con un café en Catar pic.twitter.com/6rQsq1rECP — Ana (@PuraCensura) December 14, 2022



La periodista quedó con la preocupación de la devaluación de la moneda colombiana, con un dólar bordeando los 5.000 pesos.



“Es muy bonito el café, pero muy devaluados estamos”, precisó Guerrero en la publicación, a lo que Henao Calderón le respondió: “Aquí es muy costoso, y aparte estamos muy devaluados. Acá toca tener pozo”, aseguró.