¿Es culpa de Shakira? Habla amigo de Piqué: 'quizás es justo al revés'

Ni Shakira ni Piqué esperan que termine la ola mediática de su separación. A estas alturas parece que solo Clara Chía, nueva pareja del ex futbolista, alberga alguna ilusión.

Después de saber detalles por medio de sus canciones, ahora es turno para el entorno de Piqué, cuyo amigo, Jordi Basté, ha sorprendido al sugerir que no era fácil estar casado con la colombiana.



Citado por El Nacional dijo: “¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Algo que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado por ellos, he coincidido con ambos quizás 3 o 4 veces».



"Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira (...) se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal", añadió.



La pareja se separó el año pasado y pasó por un difícil conflicto legal por la custodia de sus dos hijos.