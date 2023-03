Karol G reveló la historia de cómo se gestó su canción con Shakira

El viernes pasado, Karol G y Shakira hicieron ‘explotar’ las redes sociales y las plataformas de música con su nueva canción ‘TQG’ que actualmente es un éxito no solo por su ritmo pegajoso sino también por su letra.



Ante esto, la paisa en diálogo con el programa español ‘El Hormiguero’ reveló todos los detalles de la canción y dejó sus sensaciones sobre colaborar con Shakira.



“Lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel y que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer. Ese debería ser el verdadero debate”, comentó de inicio.

Por su parte, Karol G confirmó que la canción fue grabada en octubre, pero que Shakira le dijo que retrasara el lanzamiento ya que iba a lanzar su Session con Bizarrap y que iba a cerrar el ciclo con ‘TQG’.



“Iba a salir el año pasado, pero ella me dijo que tenía una canción con Bizarrap que iba a salir en diciembre o enero. Nosotros la canción la hicimos en octubre. Y nada, me pidió si podía esperar a que sacara esa para cerrar el ciclo con TQG...Se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de sanar algo de su vida por medio de las canciones”, mencionó.



Por su parte, negó que el tema estuviese dirigido a Gerard Piqué y Anuel concretamente: “La intención de sacarla no es herir a nadie, ni avergonzar, ni molestar a nadie. Es una canción porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones a partir de vivencias personales”.



Además, aseguró que igual ambas ya les habían escrito a sus respectivas exparejas: “Ya hubo una canción muy clara de parte de ella y otra de parte mía. Creo que simplemente ella se sintió identificada con la canción y yo la quiero cantar porque parte de un momento de mi vida en el que yo estoy desahogando por medio de canciones y, en mi caso, también representó un momento específico”.



Finalmente, dijo que la colaboración entre ambas era una de las más prolíficas en la historia de Colombia: “Hace tiempo la había buscado, pero no se había dado la oportunidad. Ella me envió un tema con el que yo no me sentí tan conectada...La canción era increíble pero no veía cómo podía entrar yo para hacer que la canción brillara más”.