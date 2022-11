El colmo: acusan a influenciador de mufa a Argentina y lo amenazan

Es un muchacho argentino, hincha furibundo de su selección nacional, que gracias a su exposición en redes sociales logró ir al Mundial de Catar, el que todo su país espera sea el de la consagración de Lionel Messi. Ese parece ser su gran pecado.

Porque Chapu Martínez, el instagramer que se hizo famoso en Rusia 2018 con un video viral que se titulaba 'Tráeme la Copa, Messi', ahora es foco de toda suerte de insultos y hasta amenazas de muerte, lo que hizo que compartiera un video llorando desconsoladamente.



"No puedo, pero sí quiero agradecerles a todos los que están compartiendo, ayudando y dando una mano", dijo el influenciador en sus historias de Instagram. "Estoy sobrepasadísimo, todo el día no pude... porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos...".





El video de chapu Martínez, llorando, por las agresiones de la gente.

Que ironía, porque la misma gente que lo insulta, después anda compartiendo pelotudeces, sobre: ayuda a tu amigo deprimido, el que tiene problemas, el que intenta un suicidio.

La gente me tiene podrido la verda pic.twitter.com/05kpf0pmNB — Alexis Escobar (@Wy_Ale) November 22, 2022

Su esposa, Ariana Sosa, confirmó que todo se debe a la derrota 2-1 contra Arabia Saudí en el debut: "de que lo van a matar, lo van a esperar a la salida del estadio para molerlo a palos, que lo van a a ir a buscar al hotel donde está, amenazas con hacerme daño a mí y amenazas con que van a matar a nuestro hijo que tiene 6 años", denunció.



Uno de sus colegas, Coscu, lamentó la idiotez que se mueve alrededor del sentimiento de derrota entre hinchas a los que descalificó: "Yo no soy nadie pero sé que tengo llegada. Les pido por favor que paren porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis".



Él y varios influenciadores en Argentina pidieron sentido común: "es gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying", opinó Gerónimo Benavidez,