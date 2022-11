El 'camello' de clasificar tras la debacle: nueva cuenta de Argentina

"Con mucha amargura por el resultado", decía Lionel Messi en la zona mixta, minutos después del batacazo del Mundial de Catar 2022, la derrota de Argentina por 2-1 contra Arabia Saudí.

Tal vez más asombrados que los árabes estaban los argentinos, que llegaron a Doha a pasearse por el grupo C y que ahora se enfrentan a un auténtico camello para asegurarse un cupo en los octavos de final.



Vaso medio lleno: a segunda hora empataron México y Polonia 0-0 y eso hizo que ninguno de los integrantes de la zona sean ahora inalcanzables. Vaso medio vacío: es una incógnita total el impacto anímico de esta derrota tan inesperada, la pérdida de estos tres puntos que toda la 'escaloneta' tenía en la bolsa y que dejó en el aire la sospecha de una mala planeación, en contraste con un rival que estudió hasta el más mínimo detalle.



¿Ahora quién podrá ayudarlos? El equipo de los 36 partidos invicto sigue ahí, es cuestión, como decía Messi, de no dejar de creer, de neutralizar la ansiedad y corregir. Y claro, ahora también de sacar la calculadora .



La primera cuenta es básica: 6 puntos de 6 en juego, el próximo sábado 26 contra México (2:00 p.m. hora colombiana) y el siguiente miércoles 30 contra Polonia (2:00 p.m.). Así este traspié será anécdota, como la derrota 1-0 contra Camerún en Italia 90 en el partido inaugural cuando venía de ser campeón. Entonces avanzó como tercero y dejó en el camino a Brasil, Yugoslavia e Italia antes de perder la final contra Alemania.



Pero esta derrota tan dolorosa dejó abierto otro escenario que nadie quiere mirar pero podría ocurrir: ¿alcanzarán 4 puntos para clasificar? En realidad sí y la prueba es la propia Argentina en Rusia 2018, cuando empató con Islandia, cayó 0-3 con Croacia y derrotó a Nigeria 2-1 en la última fecha. Le pasó también a Japón, que pasó con 4 puntos y el premio Fair Play por menos tarjetas amarillas (superó a Senegal).



Argentina sumará 4 puntos si empata uno y gana otro de sus duelos pendientes y si Polonia y México ganan un partido y pierden otro y entonces también pesarán los goles. Pero ese escenario de depender de otros resultados sí que produce alergia en la 'escaloneta' después del aterrizaje de barriga que fue caer contra los árabes. Ahora es ganar y no dudar. Así, como no pasó en el debut.