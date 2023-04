¿Qué dirá Marbelle? Fuerte confesión de Amaranta Hank sobre su novio

Amaranta Hank es una de las actrices porno colombianas más reconocidas en la industria del entretenimiento para adultos. Además, es una exitosa modelo de Onlyfans y es una mujer deseada por muchos.



Entre aquellos que la han contactado en secreto, hay futbolistas. Y uno de ellos se pudo haber metido en problemas luego de una caliente confesión de la cucuteña, quien verdaderamente se llama Alejandra Omaña.



Invitada al programa ‘Del Humor y Otros Demonios’, que se transmite en Youtube, Amaranta contó que Sebastián Salazar, actual futbolista del Bogotá FC, y pareja de la artista Marbelle, la buscó para pretenderla.



“El novio de Marbelle sí me ‘echaba los perros’ yo creo que mientras le ‘echaba los perros’ a ella, al mismo tiempo”, fue el bombazo que tiró Amaranta Hank sobre el futbolista bogotano, que está regresando a la competencia jugando en la Segunda División del fútbol colombiano.



“Él me conversaba y después dizque novio de Marbelle. Y yo (pensaba) ¿a qué horas?, si me estaba conversando a mí”, añadió la modelo de Onlyfans.



Entre las explosivas revelaciones, Amaranta contó que tuvo una relación sexual con un ciclista, que la dejó impresionada: “¿Sabes quién fue un ‘polvazo’ bien hijue…? Un ciclista”, comentó, aunque no reveló su identidad.



¿Qué otros futbolistas han pretendido a Amaranta Hank?

La cucuteña, recientemente divorciada, aseguró que son muchos los jugadores de fútbol que la han contactado, se han acercado o ha tenido alguna relación.



“¡Esos sí me caen bastante! No, yo tengo una nómina… Yo tengo mi propio once”, dijo Hank, aunque no especificó nombres o hasta dónde llegó con ellos.



Eso sí, apuntó que “a los futbolistas los mandan a quedarse quieticos, que no hagan muchos esfuerzos”, a la hora de tener relaciones.



Finalmente, Amaranta fue enfática sobre revelar detalles o identidades: “Esas historias me las llevo a la tumba”.