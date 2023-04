La despachada del ‘Cantante del Gol’ contra un medio periodístico

Javier Fernández, más conocido como ‘El Cantante del Gol’, es uno de los narradores más reconocidos en el fútbol colombiano, y también uno de los más polémicos y atacados en las redes sociales.



Este sábado, el vallecaucano se encargó de relatar el partido Medellín vs. Tolima, Win +, y en medio de la transmisión, se despachó contra un medio de comunicación que en los últimos días le ha dedicado unas notas para criticarlo.



Luego de que Juan José Peláez, entrenador y comentarista de Win Sports, diera unos datos históricos, Javier Fernández le respondió para encender la polémica: “Cuidado que eso sacan el pedacito y lo publican. Uno no se puede equivocar, como si fueran infalibles los señores resentidos de todos esos… ¿Cómo es que se llama eso? Publi no sé qué, metro. Qué cosa tan horrible”.



Fernández hacía alusión a notas periodísticas del medio, que se han viralizado en los últimos días.

#Deportes🏆 VIDEO | Javier Fernández se mandó un par de perlitas en el Tolima vs Millonarios que uno no sabe en cuál estaba más englobado.https://t.co/gUQo1f1Ues — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) March 30, 2023 #Deportes🏆 VIDEO | Si nosotros lo vimos, ustedes también. No se sabe si lo desesperó más el gol de Santos Borré o la narración del ‘Cantante del Gol’.https://t.co/4IGhrjr6lL — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) March 30, 2023

Por eso, el ‘Cantante’ siguió respondiendo a las críticas, atacando al medio y a su director. “Se creen perfectos (…) Un poco de fracasados que trabajan por ahí; los echan de todo lado y montan esas cosas para poder hablar de los demás. ¡Bueno, pero les damos comidita! Háganle, porque si no, no ganan”.



Javier Fernández puso fin a sus comentarios extrafutbolísticos diciendo: “Los resentidos… Por eso se quedan ahí y no tienen éxito. Los conozco… Además salen de las empresas por malos”.