Junior volvió a subir a la cima del Grupo H: victoria cómoda en casa

Característico en Junior, el pelotazo fue una clave, al igual que las transiciones de defensa a ataque que dieron sus frutos para consolidar la victoria y el liderato. El Grupo H esperará el partido entre Unión de Santa Fe vs Fluminense para irse definiendo a la espera también de la última fecha entre colombianos y argentinos. Oriente Petrolero no pesó en su juego y no creó mayor riesgo al equipo local.

Sin mucho en los primeros minutos, Junior respondió a esos tramos sin jugadas de gol. Sobre los 17 minutos, Carlos Esparragoza sacó un remate lejano que se desvió en un contrario y el travesaño salvó. El rebote le quedó a Miguel Borja que cabeceó apenas por encima del larguero.

Junior empezó a llegar con varios pelotazos lanzados por los mismos zagueros centrales, Daniel Rosero y Jorge Arias, pero Wilson Quiñonez llegaba primero a la cita antes que Fredy Hinestroza y el mismo Miguel Borja. Sobre los 22 minutos, Leandro Zazpe tumbó en el área a Omar Albornoz, y Borja ejecutó al fondo.

Pasaron solo siete minutos cuando Yesus Cabrera envió un centro por derecha que Gabriel Fuentes intentó definir, y el que apareció fue Miguel Ángel Borja con una volea cruzada al fondo. Albornoz intentó aumentar antes del final de la primera parte con un remate por encima del larguero.

En la segunda parte, Miguel Ángel Borja tuvo una opción de cabeza, por encima del travesaño. Infortunadamente, Jorge Arias acumuló tarjeta amarilla que lo sacará del partido ante Unión de Santa Fe. Juan Cruz Real movió sus fichas con ingresos de Fabián Sambueza y Edwuin Cetré en lugar de Omar Albornoz y Fredy Hinestroza limpiando también apercibidos.

Con escasos minutos en cancha, Edwuin Cetré pudo aumentar, pero prefirió mandar un centro raso que Maximiliano Caire rechazó. Junior también tuvo un testarazo de Miguel Ángel Borja que Wilson Quiñonez atajó. Los locales solo sufrieron en una ocasión con un disparo cruzado por un costado.

Así las cosas, Junior tendrá que jugarse una final ante Unión de Santa Fe en condición de local. Mientras que Oriente Petrolero, sin opciones tendrá que cumplir fecha recibiendo a Fluminense.