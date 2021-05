Gerardo Vallejo: ’Tolima agarrará ese bagaje internacional necesario’

Deportes Tolima se prepara para el duelo crucial contra Talleres en Argentina, correspondiente a la cuarta jornada de la Conmebol Sudamericana. Vallejo es el segundo jugador con más partidos en la historia del cuadro vinotinto y oro con 352 apariciones.



El exjugador habló con Futbolred sobre lo que puede ser el juego del Tolima, el aporte del proceso de Hernán Torres y el mismo nivel de la Liga, que repercute en la participación de los equipos colombianos.



Pese a que no han logrado los resultados ¿Cómo ha visto al Tolima en Sudamericana?



A Tolima le ha faltado equilibrio y contundencia en la parte de arriba. Se elabora el juego y se crean las opciones de gol, no han tenido la fortuna de concretarlas. Requieren de equilibrio en lo defensivo y ofensivo.



¿Cree que el punto más fuerte del Tolima es la zona defensiva?

​

Si, la zona defensiva ha estado bien. Como en todo, se cometen errores que cuestan puntos y partidos, pero se han comprometido para tener un gran nivel.



¿Le está pasando factura la inexperiencia internacional al Tolima en esta edición de Sudamericana?



Por momentos creo que esa falta de experiencia les ha costado, pero son jugadores con muchos partidos encima del torneo local. Están haciendo buenos partidos pero las desatenciones les ha costado conseguir los tres puntos. Cuando los muchachos agarren ese bagaje internacional, Tolima será un equipo importante, sin decir que no es un equipo de respeto en este torneo. Aún restan para poder pensar en una eventual clasificación.



La participación de los equipos colombianos no ha sido la mejor en torneos Conmebol ¿cree que se debe a un bajo nivel de fútbol colombiano?



Influye la parte física porque el torneo colombiano no acelera, el tema actual del país y la pandemia. Los equipos colombianos tienen poca recuperación física, para estos torneos internacionales se necesita, son partidos de otro talante, requieren de equipos con minutos de descanso y desde el mismo entrenamiento. Aquí hay nivel, con equipos y jugadores importantes para poder ser una de las mejores ligas de Sudamérica.



¿Entonces sería necesario hacer énfasis en esa parte física?



Los partidos a nivel internacional son miércoles o jueves, los desplazamientos son tediosos y largos. Los grupos tienen procesos de recuperación cortos teniendo en cuenta la hora del juego que tienen luego.





¿Cómo analiza el proceso de Hernán Torres desde que regresó?



Hernán lo tuve como entrenador, es un trabajador incansable, es un buen estratega. Ha ido consolidando un grupo importante para hacer grandes cosas. Falta es redondear con un título. Esta ahí el partido contra el Cali, esperemos que Tolima esté a la altura, hay una ventaja pero en el fútbol no hay nada escrito. Hay que jugarlo para que pueda llegar a la siguiente ronda.



¿Al Tolima le alcanzará para competir tanto en Liga como en Copa? Desde lo físico y táctico



El fútbol es incierto, diría que sí. Sabiendo cómo trabaja Hernán, que le gusta lo táctico y estratégico que es demasiado importante en la actualidad del fútbol, él lo tiene estructurado.



Sergio Cortés

Redacción Futbolred

@Seracoca_95