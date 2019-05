Rionegro, a su batalla final contra Independiente de Argentina en Copa

Rionegro Águilas Doradas visita a Independiente de Avellaneda, este martes, desde las 5:15 p.m. por la vuelta de la segunda fase en la Copa Suramericana 2019. Encuentro a disputarse en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda Argentina. Tras imponerse en territorio antioqueño 3-2, el conjunto ‘dorado’ llega al ‘infierno rojo’ con una ventaja corta, pero que con inteligencia podría ser suficiente.





Al frente están los dirigidos por Ariel Holan, quienes les queda este partido para salvar el semestre. Independiente asume su último reto del semestre con la obligación de clasificar



La derrota sufrida 3-2 en Rionegro hizo que el técnico Ariel Holan regresara al foco de las críticas, el DT fue criticado y su continuidad dependería del resultado en este encuentro. Desde que regresaron a Argentina el pasado miércoles, Holan estaría pensando en jugar con dos atacantes más, pasando del esquema 4-4-2 al 4-2-3-1.



Nicolás Domingo y Pablo Pérez serían quienes manejen el mediocampo, volvería a la titular Francisco Pizzini, acompañado por Martín Benítez quien será el enlace y Cecilio Domínguez como extremo por derecha acompañado por Silvio Romero. Tanto el paraguayo como el argentino han marcado entre los dos, 10 goles en este semestre.



Pablo Pérez habló sobre el respaldo a Holan y destacó las virtudes del equipo rionegrero y cómo poder lastimarlos desde el primer minuto. “No estuvimos bien dentro de la cancha. Nos hemos sentado a hablar como hombres, no hay ningún problema con Ariel, no queremos que lo echen ni pedimos su cabeza. Todo ha sido para mejorar, sabemos que Rionegro es un buen equipo, pero nosotros supimos lastimarlos y esa debe ser la consigna para este partido”, indicó el ex volante de Boca Juniors.



Por su parte, el técnico Holan precisó que “en Colombia no pudimos hacer nuestro juego. Nos costó tener la posesión en el campo rival durante gran parte del partido. En la revancha queremos hacer las cosas diferentes”.



Sin presión, Rionegro está en Argentina buscando sorprender al ‘Rey de Copas’



Desde el pasado viernes, Rionegro Águilas Doradas se encuentran en territorio argentino, salvo Francisco Rodríguez quien fue expulsado en el partido de ida, su reemplazo sería Hanyer Mosquera. El grupo que superó a los ‘diablos rojos’ de Avellaneda está enfocado para pegar el zarpazo final. Algo histórico para el equipo ‘dorado’ quien visitará por segunda vez Argentina, en el año 2017 cayó con Racing 1-0.



“Sabemos que es un partido difícil, el ‘profe’ (Eduardo Cruz) nos dijo que ellos van a querer superarnos desde el primer minuto, pero nosotros debemos ser inteligentes, aprovechando los espacios. Estamos pasando un buen momento y cualquier compañero puede marcar. Independiente nos iba a arrumar, pero nosotros estamos con la misma mentalidad de volverlos a superar, será importante aguantar los primeros 15, 20 minutos, luego su gente los va a presionar y dejarán espacios que podremos atacar”, destacó Mauricio Gómez, quien fue la figura en el Alberto Grisales con un gol y una asistencia.



En cuanto al posible escenario del encuentro de vuelta, el técnico Eduardo Cruz precisó que “destaco el orden que tuvimos en la ida, los cambios de ritmo y la velocidad en el último cuarto de la cancha. Eso será importante para la vuelta. Tenemos jugadores desequilibrantes que les podemos hacer daño. Vamos con ventaja, no nos podemos desesperar, hay que jugar con inteligencia y tranquilidad, quitarles la pelota y aprovechar los espacios que nos puedan dejar”.



El ganador de esta llave, se enfrentará en los octavos de final al ganador de la llave entre Universidad Católica de Ecuador y Melgar de Perú, el conjunto de Quito sacó ventaja en la ida por 6-0. Estos encuentros se jugarían en el mes de julio, una vez termine la Copa América de Brasil.



Probable alineación



Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Guillermo Burdisso, Gastón Silva; Pablo Pérez, Nicolás Domingo, Martín Benítez; Francisco Pizzini, Cecilio Domínguez, Silvio Romero.

D.T.: Ariel Holan.



Águilas Doradas: Luis Delgado; Daniel Muñoz, Jonathan Lopera, Carlos Ramírez, Luis Mosquera; Hanyer Mosquera, David Contreras, Mauricio Gómez, Jáder Obrian, Juan Pablo Otálvaro, Jacobo Escobar.

D.T.: Eduardo Cruz.



Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Libertadores de América, Avellaneda, Argentina.

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguay).

T.V.: DirecTV Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín