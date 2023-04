¿A Sudamericana sin arquero titular? Sorpresas y novedades en Santa Fe

Independiente Santa Fe dio importantes novedades sobre la agitada agenda que tendrá en casa y en el ámbito internacional.

Una gran sorpresa fue la ausencia de José Silva, el portero que ha sido titular habitual pero no apareció en el grupo de viajeros del equipo para el debut en la Copa Sudamericana contra Goias de Brasil.



Estos fueron los convocados:

¡𝙍𝙪𝙢𝙗𝙤 𝙖 𝘽𝙧𝙖𝙨𝙞𝙡 ✈️!



Estos son los jugadores que viajaron para disputar el primer juego ante @goiasoficial por la Fase de Grupos. #LaGranConquista 🏆 @Sudamericana pic.twitter.com/lv7JpPTeZN — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 3, 2023

¿Qué pasó con Silva? Esa es la gran duda pues en el reporte médico que este mismo lunes entregó el club 'cardenal' no apareció el arquero Silva. La decisión es completamente del DT Harold Rivera.



De hecho la gran novedad fue una baja muy sensible: Fabián Sambueza quedó fuera por "una sobrecarga muscular en el aductor izquierdo", según el informe del doctor Montaña.



¿Cuándo volverá el argentino? "El jugador ya inició proceso de recuperación y la incapacidad se evaluará según su evolución", complementa el reporte médico.



El único que no está todavía cerca del regreso es Fabián Viáfara por una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Con los demás jugadores hay buenas noticias: "Marlon Torres y Kevin Mantilla ya se encuentran en fase de reacondicionamiento", concluyó el informe.