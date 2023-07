'Millonarios no fracasó, Nacional también perdió': César A. Londoño

La eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana esta semana sigue causando revuelo. Esta vez, en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, César Augusto Londoño mencionó que el equipo de Alberto Gamero "no fracasó" y perdió así como también lo hizo Nacional en la final de Liga BetPlay I-2023.

"Millonarios no fracasó por quedar eliminado de la Copa Suramericana. Su prioridad era la Liga y la ganó. No pudo empatar en Argentina porque jugó mal y entró pensando más en lo qué había hecho y no en lo que había que hacer", mencionó el periodista.



Londoño también comparó la eliminación albiazul con la derrota verdolaga en la final del FPC: "Perdieron y ya como perdió Nacional, el otro torneo será otra ocasión. Millonarios jugó muy mal. ¿Sabe qué pasó? Entró ido y celebrando el título, no entró poniendo la mente y el cuerpo. Defensa y Justicia tuvo dos llegadas y marcó dos. Destrozó el sector derecho de Elvis Perlaza".