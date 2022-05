DIM se juega su última carta en Copa Sudamericana: visita al Inter

Deportivo Independiente Medellín visita este martes, desde las 7:30 de la noche a Internacional de Brasil, por la quinta fecha del grupo E en la Copa Sudamericana 2022.



Luego de caer en Ecuador frente a 9 de Octubre, el conjunto rojo de Antioquia necesita ganar los partidos que le restan en el grupo si quiere avanzar a los octavos de final. Al frente está el conjunto ‘colorado’ que acumula cuatro partidos sin ganar entre Brasileirao y Copa.

Internacional espera sacarse la mala racha contra el DIM

Los dirigidos por Mano Menezes no tienen un buen presente deportivo, con tres empates en el campeonato local y uno por Sudamericana frente a Guaireña en Paraguay, los dirigidos por Mano Menezes tienen la obligación de ganarle al DIM, para ir proyectando la clasificación a la siguiente fase del certamen continental. Actualmente Internacional suma seis puntos en el grupo E, liderando la zona junto a Guaireña de Paraguay, quienes tienen la misma cantidad de unidades.



En cuanto a novedades del conjunto local, tendrán el regreso de Bruno Méndez, quien no pudo jugar en el partido contra Corinthians del pasado fin de semana, por pertenecer al equipo paulista. Por su parte, Vitão salió con una molestia del partido anterior y lo esperarán hasta último momento. Alan Patrick quien jugó en el campeonato brasileño, no está inscrito en la lista de la Copa Sudamericana, con lo cual no será de la partida. En el ataque, estaría la duda si juega Alemão, el delantero autor del gol en Pereira sobre el poderoso o Mauricio.



Previo a este encuentro, el técnico Menezes declaró que "si jugamos con la misma entrega y la misma organización que en esos dos partidos podremos vencer el martes. Si vencemos, tendremos posibilidades de avanzar en la Copa Sudamericana".

Independiente Medellín creció en confianza y va por el golpe en Brasil

El empate entre Guaireña e Internacional, le dio un nuevo respiro al conjunto antioqueño, quienes suman cuatro puntos en la tabla y a pesar del pobre encuentro contra 9 de Octubre de Ecuador, en la Liga colombiana repuntaron y finalizaron en el cuarto lugar del todos contra todos. El DIM se juega su última posibilidad en Brasil, una tierra donde apenas ganó una vez jugando partidos oficiales, frente a Athletico Paranaense en la Copa Libertadores 2005, cuando lo goleó por 0-4. Sin embargo, Porto Alegre es una tierra que le trae gratos recuerdos al rojo, como aquel empate 2-2 con Gremio en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2003.



Julio Comesaña, entrenador uruguayo del DIM habló sobre lo que será este partido para las aspiraciones de los antioqueños en este certamen continental. “Frente a Internacional es una gran oportunidad para competir, es una vitrina para todos y lo más importante es hacer un juego a la altura de las circunstancias y que nos deje satisfechos, queremos conseguir un gran resultado. Nuestro rendimiento como visitante requiere nuestro máximo esfuerzo, buscaremos las mejores herramientas que disponemos, no quejarnos de nada y hacer un gran juego”.



En cuanto al rival, Comesaña remarcó que “Internacional venía superando un mal momento, es un equipo que ha mejorado, considero contra Corinthians un resultado favorable, tuvieron un equipo mixto, con unos jugadores que llegaron recién, pero que no los van a poder usar en la Copa, cuentan con un buen juego por las bandas”.



Sobre cómo planteará el partido, Comesaña dijo que “no podemos meterle miedo a nadie, hay que jugar con la realidad. Los brasileños y los argentinos a los equipos colombianos nos miran un poco hacia abajo, pero también tienen la responsabilidad de ganar. Nosotros los miraremos a la cara y poner el corazón, este equipo lo tiene y esperaremos hacer las cosas muy bien”.



En cuanto a las novedades del equipo, habría un par de dudas, si juega Yulián Gómez quien terminó el último partido con molestias físicas al igual que David Loaiza, en caso que no puedan llegar, estaría Juan David Mosquera con perfil cambiado y el uruguayo Javier Méndez.

Datos entre Internacional e Independiente Medellín

Por torneos Conmebol, Independiente Medellín ha jugado 13 partidos contra equipos brasileños, con un balance de cuatro triunfos rojos, cuatro empates y cinco victorias ‘verdeamarelas’. En cuanto a goles anotados, 19 fueron para el poderoso contra 17 de los brasileños.





Alineación probable



Internacional: Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena, David, Wanderson; Alemão (Mauricio).

D.T.: Mano Menezes.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez (Juan David Mosquera); Adrián Arregui, David Loaiza (Javier Méndez), Jean Pineda, Bryan Castrillón, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Beira Río.

T.V.: Directv Sports.



Árbitro: Facundo Tello (Argentina).





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8