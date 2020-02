Juan Carlos Osorio, lleno de ilusión, vuelve a un torneo suramericano

Quedó distante ese 14 de mayo de 2015, cuando Juan Carlos Osorio venció con Atlético Nacional 1-0 a Emelec de Ecuador en la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores.



Aunque ese resultado no alcanzó para continuar de fase en dicho torneo. el DT risaraldense se fue al Sao Pablo de Brasil y luego, su travesía estuvo en las Selecciones de México y Paraguay, para regresar al conjunto ‘verdolaga’, donde cuatro años y ocho meses después, volverá a dirigir un compromiso de clubes a nivel internacional, cuando enfrente a Huracán de Argentina, en la ida de la primera fase por la Copa Suramericana.



“Me motiva volver a disputar una competencia internacional. El día que no sienta esa sensación de ansiedad, de tensión positiva, hay que retirarse. Me ilusiona y me motiva mucho este torneo, es una gran oportunidad para el club y esperemos competir dignamente”, expresó Osorio quien alcanzó una semifinal y una final en este certamen con los ‘verdolagas’.



Sobre competir en el continente, el DT risaraldense explicó que “esta clase de torneos se pita menos, se juega más y se puede dar una mayor competitividad. Mostremos esa parte atlética, con todos los jugadores que exaltamos, son leales, honestos y compiten al cien. Si todos mejoramos en un juego leal y competitivo, podremos tener una de las mejores Ligas en Suramérica”.



En cuanto a lo que su equipo busca en este juego de ida, Osorio indicó que “Nacional debe defender su idea de juego, sabemos que los rivales nos van a llevar al extremo, pero nosotros debemos mantener el cómo disputamos los partidos, es algo que es muy importante a la hora de enfrentar los partidos”.



Además, “debemos estudiar los diferentes escenarios y plantear las posibilidades para ser consistentes y encarar los diferentes partidos que van teniendo algún porcentaje de riesgo. Nosotros debemos ser un equipo muy atlético, que en cara partido estén al cien, es importante tener un buen desempeño y rendimiento para poder ganar”.



Sobre Huracán, Osorio precisó que “es un equipo muy competitivo, su entrenador (Israel Damonte) es muy joven, tiene la mezcla de jugadores veteranos con jóvenes. Nosotros debemos nivelar esa competitividad y encontrar como podemos imponernos con nuestro talento en un partido que será muy difícil”.



Analizando los posibles escenarios de juego, el DT explicó que “debemos tener un equipo que pueda jugar con defensa impar o con defensa par. No sabemos cómo Huracán se vaya a parar, para eso son las variaciones que debemos tener en el terreno de juego. En esa labor estamos y lo que más nos ilusiona que el grupo está descansado y lo va a dar todo en este partido”.



Finalmente, develó que pondrá lo mejor de su nómina para este partido, donde juegan gran parte del futuro en esta competición. Pues un resultado adverso, complicaría las posibilidades de avanzar, cuando jueguen el próximo 19 de febrero en Buenos Aires, Argentina.



“Debemos apoyarnos en los jugadores con más experiencia, porque para este partido necesitamos a los hombres que hayan jugado a nivel internacional y tenemos una base sólida para eso. Ahora, la verdad es que no hemos jugado finales con este grupo y es posible que pueda jugar en contra nuestra. Creemos, defendemos y sostenemos con elementos y factores reales, que la competitividad la da la misma competencia, que el entrenarse y decirles a los jugadores, debemos competir con un alto grado de exigencia y el riesgo que puede traer”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín