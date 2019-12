Definida la fecha y hora de los colombianos en Copa Suramericana

Este miércoles, la Conmebol dio a conocer la programación para los partidos de Copa Suramericana, torneo en el que está clasificado Millonarios, Nacional, Cali y Pasto.

Un día después del sorteo, los clubes conocieron la fecha y hora en la que enfrentarán a sus rivales en el segundo torneo más importante de Suramérica, aunque esta sea la primera fase y falte mucho camino por recorrer para el título.

Nacional vs. Huracán (Argentina)



Ida: 5 de febrero (7:30 p.m.) en el Atanasio Girardot

Vuelta: 19 de febrero (5:15 p.m.) en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



Millonarios vs. equipo boliviano

​

Ida: 6 de febrero (7:30 p.m.) en El Campín

Vuelta: 20 de febrero (5:15 p.m.) estadio por definir



Cali vs. River Plate (Paraguay)



Ida: 11 de febrero (7:30 p.m.) en Palmaseca

Vuelta: 25 de febrero (7:30 p.m.) en el estadio Luis Alfonso Giagni



Huachipato (Chile) vs. Pasto

​

Ida: 12 de febrero (5:15 p.m.) estadio CAP

Vuelta: 26 de febrero (7:30 p.m.) estadio Departamental Libertad