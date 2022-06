Mera: ‘contento de poder disputar otra vez un partido con mi equipo’

En la noche del miércoles, en el empate sin goles entre Deportivo Cali y Melgar de Perú por la ida de los octavos de finales de la Copa Sudamericana 2022, en el estadio de los azucarero en Palmaseca; el defensor central Germán Mera, volvió a disputar un partido con los azucareros, tras ser oficializado el pasado 18 de junio como nuevo refuerzo para la zaga central del equipo.

Sobre estos primeros minutos, el caleño se mostró muy motivado por la oportunidad: “contento de estar en casa, de estar de nuevo aquí en el Deportivo Cali, agradecerle al profesor y los directivos por la confianza de abrirme las puertas nuevamente en casa”.



Correspondiente al trámite del juego, tienen claro que deben mejorar cosas: “muy contento de poder disputar otra vez un partido con mi equipo, no podemos perder la cabeza, tenemos que revisar, porque sabemos que hay cosas por mejorar, pero no creo del todo que se hicieron las cosas tan mal, como para irnos tan preocupados”.



Habló sobre el juego de vuelta de la llave, donde irán a ganar: “somos conscientes de tenemos un plantel joven, el cual los jugadores grandes tenemos que guiarlos y orientarlos, ahora no queda más que descansar y preparar esos 90 minutos en Perú, donde el Cali cuando hace las cosas bien, va a ir a ganar”.



El juego de vuelta de estos octavos de final de la Copa Sudamericana, entre Deportivo Cali y Melgar de Perú, se disputará el próximo miércoles 6 de julio a las 7:30 de la noche, en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15