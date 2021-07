Adrián Ramos confía en su equipo para juego de vuelta ante Paranaense

América de Cali tuvo un revés en el debut de Juan Carlos Osorio como técnico y de local en Pereira, en los octavos de final de la Copa Suramericana al perder 0-1 con Atlético Paranaense. Sin embargo, quedan 90 minutos en Curitiba para tratar de seguir con vida en el certamen continental.

Al cuadro brasileño le anularon una acción que terminó en la red por mano de uno de sus volantes en la jugada previa y se llevó la victoria con un penalti por mano de Rodrigo Ureña, pero a los jugadores escarlatas lo mismo que a su entrenador, les quedó la sensación de que el adversario no fue superior.



Uno de ellos, el capitán Adrián Ramos, señaló que “fue un partido intenso, el equipo compitió bien, infortunadamente para nosotros una mano en el área que dan como penal a su criterio, por ahí esa fue la diferencia. Generamos varias opciones en las que podíamos haber marcado, pero esto es fútbol, no creo que el rival haya sido superior. Salimos con la sensación de que el equipo de pronto hizo más, hay que seguir, viene otro partido y hay que pensar en él”.



El delantero caucano, que tuvo dos aproximaciones al arco de Bento, agregó sobre las enseñanzas que dejó el primero juego que “el equipo compitió todo el partido, pero lamentablemente no conseguimos el resultado que queríamos, hay cosas por mejorar, pero ya de eso se encarga el ‘míster’ y nosotros seguiremos trabajando, salimos con una buena sensación a raíz de la derrota y tenemos la revancha la próxima semana”.



Sobre si es más exigente tener que definir la llave como visitantes, dijo que “nosotros siempre vamos a buscar los partidos, independientemente de dónde juguemos, ahora nos queda un par de días para prepararnos y esperar que en el próximo juego tengamos la fortuna de ganarlo y continuar en la Copa”.



Osorio tendrá que buscarle la vuelta al resultado con los jugadores que tenga habilitados –ya que las nuevas incorporaciones no pueden– frente a un rival que solo necesitará un empate para avanzar a cuartos de final. Primero recibirá a Junior este sábado (3:30 p.m.) en el Pascual Guerrero por la primera fecha de la Liga BetPlay II y el domingo se desplazará a Brasil para el encuentro del martes 20.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces