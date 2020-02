Cali, a asegurar su tiquete en Copa Suramericana: visita a River Plate

Deportivo Cali necesita este martes (7:30 p.m.) un empate o un triunfo en Asunción frente a River Plate, de Paraguay, para sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa Suramericana 2020, pero el técnico Alfredo Arias le apostará al máximo objetivo para evitar sorpresas.



Este conjunto ‘guaraní’ no es precisamente uno de los grandes de su país, pero en Palmaseca aprovechó que su rival le perdonó la vida en por lo menos tres oportunidades y le marcó una vez, apretando la serie, por lo que de local seguramente mostrará una mejor propuesta ofensiva, sobretodo en el juego aéreo.



El 2-1 conseguido por los verdiblancos es estrecho, de allí que deba salir a asegurar las opciones que produzca en su frente de ataque con Ángelo Rodríguez y Jesús Arrieta. Rodríguez se recuperó de una molestia muscular y se ha preparado con el resto del plantel con la mira puesta en superar con goles la defensa albirroja.



Por ahora la única baja confirmada en el equipo colombiano es la del extremo Jhon Vásquez, expulsado en el juego de ida y a quien la Conmebol le impuso una sanción de tres fecha y US$5.000 de multa, lo que indica que solo volverá a escena si los ‘azucareros’ avanzan a la tercera instancia.



La confrontación de este martes se disputará en el Estadio Luis Alfonso Giagni, de propiedad del Sol de América, ya que al escenario de los riverplatenses solo le caben 6.500 aficionados y no tiene aval de la Conmebol para partidos internacionales.



Después de arribar a Asunción en la madrugada del pasado domingo, el grupo de jugadores ha realizado trabajos de mantenimiento y gimnasio. El técnico Alfredo Arias señaló que “llegamos bien, hemos tenido competencia seguida y con muchos días viajando. Pudimos aplazar un partido y llegar en mejores condiciones a Asunción”.



El entrenador charrúa agregó que “tenemos fe en lo que sabemos hacer y confianza para ir en busca de la clasificación”.



Será clave el aporte de jugadores experimentados como David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Carlos Lizarazo, Agustín Palavecino, Ángelo Rodríguez y Jesús Arrieta, así como el aporte de juveniles como Deiber Caicedo y Andrés Arroyo.



“Nos da un poco de tranquilidad la ventaja, pero ellos harán todo por el resultado. Nosotros queremos imponer condiciones para llevarnos la victoria. River es un equipo que pelotea bastante y es fuerte arriba, no hay que dar ventaja. Venimos a darle manejo al balón, darle pausa al partido”, explicó el volante Juan Daniel Roa, quien sería uno de los dos o tres hombres de recuperación que tendría Arias para aguantar la embestida del local.



En tanto, el lateral Harold Gómez dijo que “ tenemos que salir a buscar el partido. River es un buen equipo, fuerte, pero debemos estar atentos a saber defender y aprovechar nuestras virtudes”.



Por su parte, el volante Carlos Lizarazo afirmó que “va a ser un partido mucho más difícil, ellos por la localía se van a hacer más fuertes, pero trataremos de poner condiciones, seguir creciendo como equipo y salir a ganar el partido”.



Finalmente, el lateral izquierdo Darwin Andrade señaló: “venimos con una buena adaptación en la parte física y la mentalidad es salir a ganar, no colgarnos de los palos. Es una cancha pequeña y creemos que van a pelotear mucho, pero nosotros queremos demostrar el buen momento que atraviesa el equipo”.



Alineación probable:



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Juan Daniel Roa, Carlos Lizarazo (Andrés Balanta), Agustín Palavecino; Jesús Arrieta, Ángelo Rodríguez.



D.T.: Alfredo Arias.



Estadio: Luis Alfonso Giagni (Capacidad: 11.000 espectadores)



Árbitro: Raphael Claus (Brasil)