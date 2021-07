¡Por todo o nada! América, a revertir la historia ante Paranaense

No parece tarea sencilla, aparte de que viajó con una plantilla mermada y en la que aparecen varios juveniles. América de Cali buscará un triunfo heroico este martes (7:30 p.m.) sobre Atlético Paranaense en Curitiba y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La derrota 0-1 en el juego de ida en Pereira obliga a los escarlatas a salir por un triunfo heroico ante un rival que solo tiene una baja por dar positivo en las pruebas PCR: Richard, pero que resto tiene todo su grupo a disposición de Antonio Oliveira.



El Estadio Arena da Baixada cuenta con una cancha sintética y amplia, por lo que el equipo colombiano trabajó varias sesiones en superficies parecidas, en busca de adaptarse y tener una buena sincronización ante los de Paraná.



Como se sabe, la Fifa privó al club de contar con sus más recientes incorporaciones al no llegar a tiempo en esta llave de octavos de final al no llegar el documento de Matías Pisano aceptando que le había cancelado el valor de su demanda, por lo que estarán los mismos jugadores que encararon el compromiso en Pereira.



Será el enfrentamiento de dos equipos que soportan su ataque por las bandas, aunque los hombres que América vinculó con esas características no pueden jugar por la medida de Fifa que avaló la Conmebol.



Aparte de la clasificación están en juego 600.000 dólares que entrega la Conmebol a los equipos que avancen a cuartos de final. Un 0-1 en favor de América lleva la serie a cobros desde el punto penal, pero un 1-2 le dará automática el cupo a la siguiente ronda, ya que cuenta como doble el gol de visitante.



El extremo Santiago Moreno no viajó, ya que encuentra en trabajos personalizados aparte del grupo y en diálogos para irse a la MLS, mientras que Jeison Steven Lucumí sería uno de los dos positivos por covid-19 reportados la semana pasada.



Tras realizar un trabajo de campo en territorio brasileño, Juan Carlos Osorio indicó que la de este martes “es una muy buena oportunidad para representar muy dignamente al América y al fútbol colombiano, enfrentamos a un club que es uno de los mejores del Brasileirao en este momento, equipo muy consolidado, con mucho tiempo de trabajo que juega muy bien al fútbol y nosotros a dar nuevamente lo mejor de cada uno y a tratar de remontar este resultado”.



El timonel escarlata sostuvo que “llegamos ilusionados a Brasil, descansados, frescos, la gran mayoría de los que van a estar este martes no participaron del juego anterior por la Liga colombiana contra Junior. La planificación y la preparación ha sido lo suficientemente buena para pensar que tenemos una gran oportunidad al frente y que no la vamos a dejar pasar por alto”.



Sobre su planteamiento de ataque para este encuentro, dijo: “Trataremos siempre de mantener nuestra idea de juego, de nunca renunciar a la idea con la que nos identificamos, la que entrenamos, la que tratamos de consolidar, la que defendemos y cada juego es una oportunidad para buscar el progreso, independientemente de la estructura de juego que tenemos, la idea es siempre ir al frente, de tratar ser protagonistas, de asumir el rol que nos corresponde en el juego, ser valientes y arriesgar, ojalá que no cambien. Ojalá que podamos competir, como hicimos la vez pasada y mostrar los matices en los cuales hemos trabajado para tratar de que la idea nos dé esa gran oportunidad de igualar y remontar la serie”.



Finalmente, el técnico risaraldense afirmó que “la planificación al juego ha sido muy positiva, los muchachos están por encima de todo, muy tranquilos, vamos a competir muy bien y a partir de ahí ya miraremos qué nos trae el juego y asumir el resultado. Pero el equipo es optimista y tiene autoconfianza, que asume le reto de representar muy bien al club, al fútbol colombiano y a nuestra hinchada”.



Por su parte, el defensor central Marlon Torres señaló que “lo que hemos podido ver de Paranaense es que se defiende bien, bien parado tácticamente, el ‘profe’ lo ha estudiado muy bien y nos ha dado muy buenas bases para afrontar el partido, con toda esa información esperamos sacar un buen resultado”.



Argumentó que “tenemos una responsabilidad muy grande, una oportunidad de reivindicarnos en el fútbol internacional. Hemos trabajado muy bien para afrontar este partido, esperemos que podamos tener una muy buena presentación”.



Sobre la dificultad que puede darles el rival con los balones arriba, sostuvo que “hemos analizado el juego aéreo de ellos, pero afortunadamente nuestro equipo tiene un buen promedio de estatura y les podemos competir. En esta clase de partidos el rival siempre te va a querer someter, pero ya depende de nosotros cómo soportar esa actitud del contrario”.



Lo que tiene Paranaense



Debido al excesivo desgaste físico, el técnico António Oliveira no utilizó como titulares ante el Ceará, el sábado pasado, al defensa Thiago Heleno, al mediocampista defensivo Richard, al uruguayo David Terans, a los extremos Nikao y Vitinho, y al delantero centro Matheus Babi. De estos seis jugadores, cinco regresan a la alineación titular. Richard dio positivo por covid-19 y está aislado.



El reemplazo de Richard podría ser Abner, si se mantiene el 4-2-3-1. Otra opción es cambiar al 5-4-1, con el defensa central Zé Ivaldo en lugar del ausente.



Estadio: Arena da Baixada



Hora: (7:30 p.m., de Colombia)



Transmite: DirecTV



Árbitro: Darío Herrera (Argentina)



Probables formaciones:



Atlético Paranaense: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Cittadini, Christian; Nikao, Terans, Vitinho; Matheus Babi.



D.T.: Antonio Oliveira.



América de Cali: Joel Graterol; Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Cristian Arrieta, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Joao Rodríguez, Émerson Batalla (Cristian Ortiz); Adrián Ramos.



D.T.: Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces