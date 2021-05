Santa Fe y el panorama más complicado para enfrentar a River Plate

Santa Fe la tiene cuesta arriba este jueves en la tercera fecha del grupo D de Copa Libertadores: le toca jugar de local en Paraguay; llegó después de un largo y desgastante en la madrugada paraguaya del mismo jueves (sobre las 11:45 de la noche en Colombia); tendrá tres bajas, siendo la de Dairon Mosquera la más importante; y para colmo, le toca enfrentarse al equipo argentino River Plate, tan querido por la Conmebol como lo dijo el presidente cardenal, Eduardo Méndez.

No fue fácil la semana para el cardenal. Desde la organización de su partido, que estaba para jugarse en Armenia (Quindío) pero no se pudo debido al orden público; pasando por la postura de la Conmebol, que se negó a invertir las localías con River o a jugar en Quito, Ecuador.



Como si fuera poco, el plantel llegó a Asunción sin Dairon Mosquera, lateral izquierdo titular, así como la ausencia de Sherman Cárdenas, Auli Oliveros y Sherman Cárdenas.





Así, el cardenal deberá sumar para seguir con posibilidades de acceder a octavos de final. No será fácil, pero los dirigidos por Harold Rivera querrán jugar el partido del semestre en el estadio La Nueva Olla.