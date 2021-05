Covid en Santa Fe: ¿Por qué no está Seijas para jugar con River Plate?

River Plate enfrentará a Santa Fe este miércoles en la quinta jornada del grupo D de la Copa Libertadores. El equipo argentino presentó un brote de coronavirus en su plantel y se quedó sin arqueros y sin suficientes jugadores para armar una delegación amplia para este compromiso.



Sin embargo, Santa Fe también se vio afectado, en menor medida, y tres futbolistas presentaron casos positivos. Aunque el club no mencionó oficialmente los nombres de los jugadores con covid-19, se presume que son Johan Caballero, Andrés Rentería y Luis Manuel Seijas, pues no fueron tenidos en cuenta en la delegación que viajó a Argentina.



Con el volante venezolano sucedió algo extraño. Según se conoció, Seijas fue uno de los casos positivos el fin de semana, y por eso no entró en el grupo de viajeros que se desplazaron a Buenos Aires en la madrugada de este martes.



FUTBOLRED se comunicó con el ‘20’ albirrojo y le confirmó que en su primera prueba salió como infectado por covid-19, aunque no presenta ningún síntoma. Este lunes, Seijas se hizo una segunda prueba, la cual dio negativa en su resultado.



En su familia no existe ningún problema de covid-19, así que ‘Luisma’ toma los recaudos necesarios para no transmitir el virus, en caso de tenerlo. Lo cierto es que el próximo sábado, el club bogotano realizará nuevas pruebas a todo el plantel y Seijas espera practicarse el testeo para descartar que tenga coronavirus.