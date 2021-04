River no la tuvo fácil, pero al final venció a Junior en el Monumental

River Plate y Junior se dieron cita en el estadio Monumental, por la segunda fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores 2021. El millonario no la tuvo fácil y tampoco brilló frente al tiburón, como muchos pensaban. Al frente tuvo a un persistente Junior, que también generó riesgo en predios de Franco Armani, y que al final tuvo su premio. El partido estuvo manchado por la polémica, tras un agarrón sobre Miguel Borja, que no se sancionó como penalti.



Al final, a los de Marcelo Gallardo les bastó con los goles de David Martínez y Julián Álvarez para sumar su primera victoria en el torneo continental y ponerse al frente del grupo D, al llegar a 4 puntos. Junior que descontó sobre el final con Miguel Borja, se quedó con un punto en el fondo de la clasificación.

Desde el minuto 6, River intentó con Enzo Pérez y un derechazo desde fuera del área, tras una asistencia de Gonzalo Montiel. La pelota fue detenida por Sebastián Viera, quien fue importante en varias intervenciones. La respuesta del Junior llegó a los 13', con Luis 'Cariaco' González, quien recibió una pelota de Miguel Ángel Borja y no dudó en rematar, pero Armani apareció para tomarla sin complicaciones.



Miguel Borja empezó a tener más presencia después de los 20 minutos y un cabezazo en el centro del área, después de un centro de Fabián Viáfara. El remate fue rechazado. El goleador rojiblanco siguió insistiendo y a los 24', tuvo una buena llegada cuando trató de empalmar un centro desde sector derecho. Fue agarrado en el área por David Martínez, acción que el árbitro paraguayo Juan Benítez no sancionó como penalti. Lea también: Penal de River a Borja que no le pitaron a Junior: Amaranto reaccionó



A los 29 minutos, Martínez convirtió el 1-0, tras aprovechar un rebote que quedó de un tiro de esquina. El lateral mandó un zurdazo desde el centro del área, que no pudo evitar Viera. Con la ventaja se fueron al descanso.



Aunque en el complemento River tuvo más la pelota, Junior no dejó de insistir y tuvo un par de buenas oportunidades. La primera fue a los 50', con un remate de media distancia de Willer Ditta, que se estrelló en el vertical derecho de Armani.



Apenas pasaron cinco minutos cuando el elenco argentino convirtió el segundo, después de una gran acción colectiva. Julián Álvarez recibió el balón de Fabrizio Angileri con un centro al área, después de una jugada que se inventó Agustín Palavecino, con un pase entre líneas.



Marcelo Gallardo le dio ingreso al '10' colombiano Jorge Carrascal y a los pocos minutos se ingenió otra acción clara de gol para el local. Transcurría el minuto 78 cuando el cartagenero eludió a Didier Moreno y habilitó a Gonzalo Montiel, que disparó a "quemarropa" pero el portero Viera se encargó de sacar el peligro.



En tiempo de adición, Borja marcó el descuento en el Monumental, después de tomar mal parada a la defensa de River. Gallardo se quedó pidiendo un fuera de lugar, mientras el árbitro dictaba el final del partido.



Reviva los goles de River Plate acá: