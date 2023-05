River Plate, con Borja, visita al Fluminense del inspirado Arias

River Plate viaja a Brasil donde intentará este martes el asalto al liderato del grupo D de la Copa Libertadores, que ocupa Fluminense, y recuperarse del tropezón de este fin de semana en la Liga argentina, donde empató con el Atlético Tucumán por 1-1, y con el ojo puesto en Boca Juniors.



El equipo de Martín Demichelis, que mantiene una cómoda ventaja en la cabeza del torneo local, con seis puntos sobre su inmediato seguidor, San Lorenzo, se entrenó domingo y lunes en el River Camp, las instalaciones que el Millonario tiene en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, antes de abordar el vuelo a Río de Janeiro.

Quienes no serán de la partida son el defensa chileno Paulo Díaz, quien sufre una distensión en el isquiotibial izquierdo, y el lateral Enzo Díaz, que fue expulsado en el duelo copero ante el Sporting Cristal peruano.



El conjunto local lidera el grupo D de la Libertadores, con 6 puntos, tras sus triunfos ante el Cristal (1-3) y el boliviano The Strongest (1-0). A 3 puntos se encuentran River y The Strongest, mientras que los limeños cierran la tabla, sin una sola unidad.



River Plate, que tiene en el horizonte el Superclásico que jugará con Boca Juniors el 7 de mayo, suma cuatro Libertadores en su palmarés, la última de las cuales fue conquistada en 2018, precisamente ante su máximo rival.



Por su parte, el Flu, que dirige Fernando Diniz, nunca conquistó 'La Gloria Eterna', si bien disputó la final de 2008, en la que cayó ante el ecuatoriano Liga de Quito. El Tricolor cuenta en sus filas con el ex del Real Madrid Marcelo Vieira y el argentino Germán Cano, auténtico trotamundos del fútbol, con experiencia en Colombia, Paraguay y México, además de Argentina y Brasil, y que es el gran goleador del equipo.



El encuentro, que se jugará en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y con el chileno Ángelo Hermosilla en el VAR.



EFE