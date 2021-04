Prepárese para semana de fútbol: colombianos con acción continental

La segunda fecha de la fase de grupos, tanto en Libertadores como en Sudamericana, están a la vuelta de la esquina. Este martes inician las acciones en los torneos continentales y en FUTBOLRED los programamos con los partidos de los colombianos. América, Santa Fe, Junior y Nacional, juegan por la Libertadores, mientras que Tolima y Equidad lo hacen por 'la otra mitad de la gloria'.



Además, hay una amplia agenda futbolera con presencia colombiana, que no se puede perder. Algunos duelos prometedores como el de Boca Juniors vs Santos o el River Plate vs Junior. ¿Quieren saber si van televisados?, visiten nuestra parrilla y allí se lo contaremos: programación partidos con transmisión.

Martes, 27 de abril



5:15 pm | Mineiro vs América de Cali

Copa Libertadores



7:30 pm | Arsenal vs Ceará (Stiven Mendoza/Yony González)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Boca Juniors (Sebastián Villa) vs Santos

*Jhorman Campuzano y Edwin Cardona se recuperan del Covid-19. Frank Fabra paga segunda fecha de suspensión.

Copa Libertadores



Miércoles, 28 de abril



5:00 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte) vs Universitario

Copa Libertadores



5:00 pm | Nacional (URU) vs Atlético Nacional

Copa Libertadores



5:15 pm | Independiente (Andrés Roa) vs Torque

Copa Sudamericana



7:00 pm | River Plate (Jorge Carrascal/Rafael S. Borré) vs Junior

Copa Libertadores



7:00 pm | Santa Fe vs Fluminense

Copa Libertadores



7:30 pm | Tolima vs Talleres (Diego Valores/Rafael Pérez)

Copa Sudamericana



9:00 pm | Olimpia (Sergio Otálvaro/Edwar López) vs Always Ready

Copa Libertadores



Jueves, 29 de abril



5:15 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Peñarol

Copa Sudamericana



7:30 pm | La Equidad vs Aragua

Copa Sudamericana



7:30 pm | Newells vs Libertad (Daniel Bocanegra/Alex Mejía)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Lanús (Alexis Pérez) vs Gremio

Copa Sudamericana



Otros partidos imperdibles de la semana



Martes, 27 de abril

2:00 pm | Real Madrid vs Chelsea

Champions League (semifinal)



Miércoles, 28 de abril

2:00 pm | PSG vs Manchester City

Champions League (semifinal)



Jueves, 29 de abril

12:00 m | Barcelona vs Granada (Luis J. Suárez)

Liga de España