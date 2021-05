Enzo Pérez, volante-arquero de River, se destapó: ¿quién lo aconsejó?

El partido de Enzo Pérez frente a Santa Fe, por la fecha 5 de Copa Libertadores 2021, no fue uno más. El volante argentino lo hizo bajo los tres palos, ante la imposibilidad de contar con uno de los porteros del club, a causa del Covid-19. Aunque no tuvo muchas intervenciones, cuando lo hizo fue aplaudido por su entrenador, Marcelo Gallardo. Las redes estallaron con su actuación.

Al término del partido, Enzo dialogó con ESPN y reveló cómo fueron las horas previas a este partido. El jugador de 35 años solo tuvo un entrenamiento como arquero y jugó pese a tener una molestia muscular.



"Mis compañeros arqueros me escribieron y estuve preguntando unas cosas. Estuvimos practicando con el entrenador de arqueros y me dio algunos consejos. Me dijo que tratara de enfocarme en el punto penal y caminar en diagonal a los costados. Con la adrenalina que tenía por ahí me perdía un poco", declaró.



Sobre el triunfo 2-1, en el que River jugó con los únicos 11 jugadores a disposición, Enzo destacó que "no tiene mucho sentido hablar del partido por todo lo que hemos vivido por el Covid. Lo que rescato es el corazón, la hombría, la personalidad. No solamente de los chicos que jugaron, en cancha de Boca también nos ayudaron a hacer un buen partido. Hoy se demostró el grupo que somos. Yo me enfoqué en ayudar al equipo".