A Santa Fe le madrugaron dos veces y perdió en Copa 1-2 con Fluminense

Independiente Santa Fe perdió 1-2 con Fluminense en su segundo partido en el grupo D de la Copa Libertadores 2021, haciendo las veces de local en Armenia. El cardenal se dejó madrugar por Fred en cada tiempo del compromiso, y pagó caro las desconcentraciones. Daniel Giraldo descontó, pero no hubo manera de igualar.

A los 5 minutos llegó el primero de Fred, que definió en el área, luego de una jugada en la que Santa Fe perdió la pelota en la mitad del campo. Desde ese momento, Santa Fe demostró coraje, empuje y fútbol para igualar, aunque no lo consiguió, en parte por la mala definición en tres opciones claras.



Para la segunda parte, Harold Rivera hizo variantes, pero en el primer minuto del complemento apareció nuevamente Fred para firmar su doblete y prácticamente sentenciar el juego.



Daniel Giraldo descontó a los 6’ del ST, en una jugada colectiva que definió el volante. Desde ese momento, el balón fue todo para el albirrojo, pero no encontró la llave del gol para empatar. Perdió de local, sin serlo; tuvo opciones de gol, pero no tiene goleadores.



Con un punto, comparte el sótano del grupo con Junior; mientras que Fluminense y River Plate comandan la zona con 4 unidades.



