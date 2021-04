¡Colombia arrasó! Conmebol publicó el once ideal de la Libertadores

Este viernes la organización de la Copa Libertadores publicó el once ideal del campeonato, destacando lo que fue la fase previa. El próximo martes empieza la acción en los grupos y desde ya los equipos observan con lupa en mano a estos once jugadores. Fueron claves para que sus equipos avanzaran a la siguiente fase. Colombia aportó con seis jugadores, tres de Nacional y tres de Junior.

Atlético Nacional avanzó a la fase de grupos después de vencer 4-2 en el global a Libertad, de Paraguay. Atlético Junior hizo lo propio frente a Bolívar, de Bolivia, al que superó 4-2 en la llave. Independiente del Valle, de Ecuador, dejó en el camino a Gremio, y Santos lo hizo frente a San Lorenzo. Los cuatro clasificados hacen su aporte en el XI ideal en lo corrido de Copa Libertadores.



Joao Paulo, de Santos, fue elegido como el mejor arquero de la tercera ronda. Su equipo superó 5-3 en el global a su similar de argentina y completó el Grupo C junto a Boca Juniors, Barcelona SC y The Strongest. El otro aporte que hizo el equipo brasileño fue el lateral izquierdo Pará y el delantero Leonardo.



Atlético Nacional aportó tres nombres en el once ideal: Yerson Candelo, lateral derecho; el '10' Andrés Felipe Andrade y Baldomero Perlaza, quienes destrabaron el partido cuando el 1-1 en el Atanasio, beneficiaba a los paraguayos. Al final, la victoria fue contundente en Medellín, 4-1. Los verdolagas se ubicaron en el Grupo F junto a Nacional (Uruguay), Universidad Católica y Argentinos Juniors.



Junior se convirtió en el último clasificado a la fase de grupos, después de vencer a Bolívar, que llevaba al Metropolitano con la ventaja en el marcado. Contundente 3-0 en el que brillaron el central Willer Ditta; el extremo Fredy Hinestroza y el delantero Miguel Ángel Borja, quienes aportaron el marcador. El tiburón jugará en el Grupo D junto a River Plate, Santa Fe y Fluminense, a quienes muchos denominan el 'grupo de la muerte'.



El equipo ideal lo completaron dos jugadores de Independiente del Valle: Richard Schunke, defensor central, y el volante, Christian Ortiz, quien convirtió doblete en la vuelta. Al final, los ecuatorianos clasificaron con un global 4-2 y harán parte del Grupo A junto a Palmeiras, Universitario, Defensa y Justicia.