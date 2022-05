'Tenemos que ganarle a Corinthians y estoy seguro de que lo haremos'

Una de las principales claves para que el Cali venciera 0-1 al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, es el guardameta Humberto Acevedo, que tuvo más de cinco atajadas fundamentales para evitar que el equipo albo empatara el partido o incluso remontarlo por goleada. El canterano habló sobre el triunfo en la capital caldense.

“Se dieron las cosas como las habíamos planteado, nosotros como equipo grande veníamos a ganar aquí y como salimos a jugar a todas las canchas a ganar y sumar. Sabemos que matemáticamente no tenemos para entrar a los ocho, pero debemos sumar puntos para la reclasificación a final de año para una copa internacional, esa es nuestra idea, nos quedan dos partidos de liga que también vamos a salir a ganar y sumar”.



El triunfo los llena de confianza para el reto continental: “la verdad estoy muy contento por el resultado porque nos merecíamos ganar, nosotros siempre nos entrenamos de la mejor manera, nos esforzamos al máximo, a veces los resultados no se dan como uno quiere, esto es fútbol, nos vamos felices a casa, porque esta semana pudimos sumar un punto allá en Bolivia y ganar en Manizales y nos llena de mucha confianza para enfrentar a Corinthians, que sabemos que debemos salir a ganar y que tenemos que clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores, es nuestro objetivo y a eso le apuntamos”.



Fue interrogado por la clave para mantener ese nivel siendo el segundo arquero del equipo: “es el trabajo, eso no se negocia y cada vez que me pongo la camiseta del Deportivo Cali salgo a darlo todo por la institución, por lo que significa para todos los canteranos que estamos acá, que cada vez que tenemos la oportunidad de jugar, porque es una bendición jugar en un equipo como este y estamos muy consientes todos”.



Quieren conseguir el triunfo contra Corinthians: “esta ocasión era una oportunidad para demostrar lo que hemos venido trabajando en la semana, lo que nadie ve y a medida que el tiempo, el trabajo es los más importante y tener la confianza en uno mismo, además de la paciencia, porque en el puesto de uno a veces hay que ser



muy pacientes, pero nunca desenfocarse del objetivo que es lo primordial y lo más importante. El miércoles a Corinthians tenemos que ganarle y estoy seguro de que lo haremos”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15