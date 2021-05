Colombianos, de ‘capa caída’: balance de tercera fecha en Libertadores

Con el encuentro entre La Guaira y América se bajó el telón en la fecha 3 de la Copa Libertadores, jornada en la que se registraron 41 goles, hasta la hora la jornada con menos productividad de gol, después de los 43 de la fecha 1 y los 53 de la fecha 2. Cuatro partidos se fueron en blanco y siete equipo celebraron como locales. Cuatro equipos tienen una campaña perfecta: Palmeiras, Barcelona SC, Argentinos Juniors y Flamengo.

Una vez más, el balance para los colombianos fue flojo. Santa Fe, Junior y América (que sumó su primer punto en el torneo), empataron frente a River, Fluminense y La Guaira, respectivamente. El que no la pasó nada bien en esta jornada fue Atlético Nacional, que cayó por dos goles frente a Argentinos Juniors.



Cabe recordar que Santa Fe y Nacional debieron jugar en Paraguay, mientras que Junior lo hizo en Guayaquil, todo a raíz de la difícil situación de orden público en Colombia, en medio del Paro Nacional. Para cumplir con el compromiso continental debieron viajar de emergencia a una sede prestada para actuar como locales.



La de esta semana fue una jornada con importantes ausencias como el caso de Sebastián Villa en Boca Juniors y Rafael Santos Borré. Los únicos goles colombianos corrieron por cuenta de Cristian Martínez Borja con LDU Quito, Jhon Jairo Mosquera con Always Ready y Miguel Ángel Borja con Junior.



El dato de la jornada



El delantero del Junior, Miguel Ángel Borja, llegó a cinco goles en la presente edición de la Copa Libertadores y consiguió treparse a lo más alto de la clasificación de los más goleadores en las últimas diez ediciones de la competencia continental. El cordobés lleva 13 goles en el año, sumado a los 8 tantos en la liga colombiana.



Resultados fecha 3



U. La Calera 0-2 Vélez

(Goles de Bouzat y Orellano)



Santos 5-0 The Strongest

(Goles de Marinho, Pirani, Baleiro, Ribeiro y Malthus)



Mineiro 4-0 Cerro

(Goles de Savarino, Vargas y doblete de Hulk)



Barcelona SC 1-0 Boca Juniors

(Gol de Acosta)



LDU Quito 2-3 Flamengo

(Goles de C. Borja y Amarilla/Pinto y Barbosa, doblete)



Defensa y Justicia 1-2 Palmeiras

(Goles de Tripichio/R. da Silva)



Ind. del Valle 4-0 Universitario

(Goles de Murillo, Ortíz y doblete de Sánchez)



Internacional 6-1 Olimpia

(Goles de Cuesta, dos Santos, Alberto, Vidal y doblete de Galhardo/Galerano)



U. Católica 3-1 Nacional

(Goles de Zampedri, Valencia y Montes/Fernández)



Always Ready 2-0 Deportivo Táchira

(Goles de Ovejero y Mosquera)



A. Nacional 0-2 Argentinos Jrs.

(Goles de Ávalos)



Junior 1-1 Fluminense

(Goles de M. Borja/Kayky)



Racing 0-0 Sao Paulo



Rentistas 0-0 Sporting Cristal



Santa Fe 0-0 River Plate



D. La Guaira 0-0 América de Cali





Posiciones tras la fecha 3



GRUPO A

1. Palmeiras – 9 pts

2. Defensa y Justicia – 4 pts

3. Ind. del Valle – 4 pts

4. Universitario – 0 pts



GRUPO B

1. Internacional – 6 pts

2. Always Ready – 6 pts

3. Olimpia – 3 pts

4. D. Táchira – 3 pts



GRUPO C

1. Barcelona SC – 9 pts

2. Boca Juniors – 6 pts

3. Santos – 3 pts

4. The Strongest – 0 pts



GRUPO D

1. Fluminense – 5 pts

2. River Plate – 5 pts

3. Junior – 2 pts

4. Santa Fe -2 pts



GRUPO E

1. Sao Paulo – 7 pts

2. Racing – 5 pts

3. Rentistas – 2 pts

4. Sporting Cristal – 1 pt



GRUPO F

1. Argentinos Jrs. – 9 pts

2. A. Nacional – 4 pts

3. U. Católica – 3 pts

4. Nacional – 1 pt



GRUPO G

1. Flamengo – 9 pts

2. LDU Quito – 4 pts

3. Vélez – 3 pts

4. U. La Calera – 1 pt



GRUPO H

1. A. Mineiro – 7 pts

2. Cerro Porteño – 4 pts

3. D. La Guaira – 3 pts

4. América – 1 pt