América de Cali se juega la vida en Libertadores contra Cerro Porteño

América de Cali se juega el todo por el todo este martes (7:30 p.m.) en Asunción, en el último partido del Grupo H de la Copa Libertadores 2021: gana o se despide del certamen en primera ronda.



El cuadro vallecaucano revivió con el triunfo 3-1 sobre Deportivo La Guaira en Santa Cruz de la Sierra y debe afilar los dientes para obtener otro resultado positivo en La Nueva Olla ante un rival que lo venció 0-2 en el compromiso disputado en Bucaramanga.



Los escarlatas no tienen otra alternativa que salir a buscar los tres puntos, por lo que Jersson González montará un equipo que tenga cuidado con los balones aéreos del local, tan propio de los paraguayos, pero también un plantel ofensivo que saque provecho a la experiencia y olfato goleador de Adrián Ramos, así como al talento de Santiago Moreno.



Cerro Porteño demostró en el juego de ida que maneja bien la pelota, que es criterioso en todas sus líneas y fuerte para sostener el balón, aunque no atraviesa su mejor momento ni en la Liga local ni en la Copa Libertadores, lo cual tiene que ser usado en su favor por América.



También se espera que jugadores como Yesus Cabrera y Duván recuperen su nivel para ver un conjunto más sólido, ya que en la fecha pasada fue suficiente con la efectividad de ‘Adriancho’.



El defensor central Marlon Torres, que entró en el segundo tiempo ante La Guaira, señaló que “hay que tener mucho cuidado con el contragolpe de ellos, hay mucha diferencia de este partido con el primero que jugamos, este va a ser el último, creo que ya venimos con un bagaje, el equipo ha venido haciendo las cosas bien, se ha parado mucho menor en la cancha, lastimosamente no se nos estaban dando los resultados, pero veníamos haciendo bien las cosas. Dios quiere que pongamos un cerrojo en la parte de atrás y adelante podamos concretar para asegurar el partido”.



Agregó que se siente mejor tras superar una lesión muscular y que está en disposición de sr inicialista, si Jersson lo considera: “El ‘profe’ me estaba cuidando, yo quería jugar, pero él me decía que mi recuperación era para cuatro o cinco semanas y apenas iba la tercera, el cuerpo médico me ha recuperado bien, me siento en condición para este partido, estoy motivado y quiero aportarle al equipo”.



Si América derrota a Cerro Porteño sumará 7 unidades, los mismos de su rival, pero lo superará en la diferencia de gol. Si el resultado es distinto, tendrá que esperar que Atlético Mineiro le gane a La Guaira para lograr un tiquete a la Copa Suramericana.



Alineaciones probables

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espíndola, Juan Gabriel Patiño, Alexis Duarte, Santiago Arzamendia; Federico Carrizo, Mathias Villasanti, Enzo Giménez, Claudio Aquino; Robert Morales, Luis Ángel Cardozo.

D.T.: Francisco Arce.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade (Marlon Torres), Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Jeison Lucumí (Duván Vergara); Adrián Ramos.

D.T. (e): Jersson González.



Estadio: La Nueva Olla (Asunción).



Hora: 7:30 p.m.



TV: ESPN.



Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces