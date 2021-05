Batalla por ser líder: Nacional vs Argentinos Juniors en Asunción

Atlético Nacional recibe en Asunción, Paraguay a Argentinos Juniors, por la tercera fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Encuentro a disputarse este miércoles, desde las 5 de la tarde. Luego de la eliminación en la Liga colombiana, los verdolagas se enfocan en el certamen continental, donde deberán salvar el semestre avanzando a los octavos de final. Al frente está el duro equipo argentino, que, de la mano de Gabriel Milito, ha tenido un gran rendimiento en el torneo local e internacional, siendo los actuales líderes del grupo.

Guimarães espera conseguir la fórmula ganadora siendo local en casa ajena

La situación social de Colombia, obligó a Atlético Nacional en resignar localía e irse a jugar a Paraguay, donde tendrá poca preparación y tiempo de descanso para afrontar este encuentro clave de Copa Libertadores. Sin embargo, deberán sacar fuerzas, de donde no tienen porque este es el último torneo que les queda para salvar un semestre donde acumulan dos eliminaciones en los campeonatos locales. Con 23 jugadores, Alexandre Guimarães confía en mantener ese invicto como local, así jueguen en casa ajena, el estadio Manuel Ferreira de Asunción.



Un solo cambio con respecto a la nómina que estuvo disponible contra Equidad en la Liga colombiana; ingresó Sebastián Guerra como tercer arquero en lugar del volante Neyder Moreno. En cuanto a novedades, Jefferson Duque se recuperó de unas molestias físicas tras el desgaste realizado en Montevideo que lo dejó afuera a última hora del último partido.



Sobre este rival, Alexandre Guimarães comentó que “Argentinos es un equipo que le ha venido muy bien la Copa Libertadores, se siente muy cómodo jugando este torneo, ha tenido control en los dos primeros partidos y son contundentes. Sabemos bien lo que puede significar para nosotros en ganar este partido y esperamos estar lo mejor posible para afrontarlo”.



Además, “cuando hemos tenido que remontar marcadores y hacer ajustes, cuando tomamos esos riesgos, nos vemos en aprietos. Pero son situaciones como la de Montevideo que nos trajo buenos dividendos. Cuando dominamos el partido en juego o en ventaja en el marcador, ahí no hemos sufrido mucho. Cada partido es diferente, veníamos de recibir pocos goles, así que, en esto, analizamos los goles que hemos recibido, tenemos que hacer las correcciones necesarias para no sufrir”.



Por su parte, Jefferson Duque habló sobre su ausencia contra Equidad y la preparación frente al equipo de la Paternal. “En el partido de Copa tuve un golpe en la rodilla contra el arquero, hice todo lo posible, pero no se pudo. Tocó tomar la mejor decisión sobre mi salud. Sobre Argentinos Juniors, es un equipo muy fuerte en defensa, pero nosotros somos locales y debemos proponer nuestro juego”.



En cuanto a la situación del grupo para afrontar lo que resta en la Liga, Duque señaló que “queríamos ser campeones de Liga, pero este golpe de la eliminación fue muy duro. Teníamos una ilusión y se nos fue, hemos vivido días muy duros, pero ya nos toca enfocarnos en la Copa Libertadores y tenemos que conseguir el objetivo de clasificar”.







Argentinos viajó a Asunción con la ilusión de seguir marcando diferencia en el grupo

Luego de imponerse sobre Nacional de Montevideo y Universidad Católica de Chile, Argentinos Juniors lidera el grupo F y con un resultado favorable en Asunción, estaría muy cerca de conseguir su clasificación a la próxima fase en la Copa Libertadores. Gabriel Milito convocó 26 jugadores para encarar este compromiso en territorio paraguayo.



Varios cambios dispusieron en el equipo argentino con respecto al partido en el que venció como visitante por 1-3 contra Aldosivi.

Sobre el desempeño de Argentinos, Gabriel Hauche comentó que “el rendimiento es relativo, a veces juegas mejor, otras veces peor. Cuando no tenemos la pelota, cada uno cumple una función, en ofensiva debemos aprovechar los espacios en defensa, jugando con el desespero del rival y lastimarlo cuando debíamos. Ha sido valioso estos dos triunfos, después sobre el favoritismo hay que dejarlo en lo demás, no nos desanima. Tomamos cada partido con mucha humildad y pensamos que ese es el camino. Es difícil, pero lo que hicimos en estos partidos nos deja muy tranquilos”.



Además, “no sé si buscamos el respeto de cada equipo, buscamos aplicar el plan de juego que tenemos, con mucho respeto contra rivales que vienen jugando más seguido la Copa Libertadores que nosotros”.



Por su parte, el técnico Milito señaló que “estoy contento con la manera en la cual está compitiendo el equipo, creo mucho en este grupo de jugadores, hay cosas para seguir mejorando aún cuando se gana. Estamos contentos y debemos seguir mejorando. Cada partido tiene una estrategia, evitando que nos marquen y buscando la manera de atacar. Es una experiencia maravillosa volver a competir en un torneo como este”.



Datos entre Local y visitante

Por torneos Conmebol, Atlético Nacional ha enfrentado en 52 oportunidades a equipos argentinos, el balance es de 23 triunfos, 16 derrotas y 13 empates. En cuanto a goles marcados, los colombianos convirtieron 65 y recibieron 57. Frente a Argentinos Juniors, este será el tercer partido oficial, los dos anteriores tuvieron tinte verde, con dos victorias, cuatro goles marcados y dos recibidos.



Como dato curioso, los juegos entre Atlético Nacional y Argentinos Juniors se han disputado en tres países diferentes; la primera vez en la Supercopa 1995 donde los ‘bichos’ fueron locales en el estadio Orange Bowl de Miami, mientras que el segundo juego fue en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el tercero será este en Asunción, Paraguay y el cuarto en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires Argentina.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez; Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jefferson Duque.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin MacAllister, Miguel Torren, Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Franco Moyano Jonathan Gómez Elías Gómez; Gabriel Hauche, Gabriel Carabajal, Gabriel Ávalos.

D.T.: Gabriel Milito.



Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Manuel Ferreira, Asunción.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

T.V.: ESPN y Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8