Nacional ganó, goleó y gustó y se metió a la fase de grupos de Copa

Atlético Nacional goleó por 4-1 a Libertad de Paraguay, en juego de vuelta por la tercera fase previa en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con goles de Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza, Jonatan Álvez y Jefferson Duque, los verdolagas supieron reponerse tras el gol tempranero del ‘gumarelo’. Los colombianos estarán en el Grupo F con Universidad Católica de Chile, Nacional de Uruguay y Argentinos Juniors de Argentina.



Rápidamente Libertad se puso al frente del marcador, a los dos minutos, mediante un desborde por izquierda de Héctor Villalba, el ex San Lorenzo se la pasó a Carlos Ferreira quien centró la pelota al corazón del área, para que Julio Enciso, anticipara a toda la defensa nacionalista. Estirando la ventaja en el marcador global por 2-0. Forzando a los colombianos a marcar tres goles para seguir en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Tras el gol, Nacional salió a buscar el empate, con más ímpetu que precisión, intentó por el centro, por los costados, en centros y con pases filtrados, hasta que al minuto 16, Jarlan Barrera empató el encuentro luego de una jugada colectiva partiendo en la recuperación de Bryan Rovira, quien combinó con Andrés Andrade, para que desde el sector izquierdo desbordara y le filtrara un pase a Jarlan Barrera, quien definió con solvencia a la salida del arquero Martín Silva.



Libertad tuvo varias ocasiones para marcar el segundo gol del partido, pero no fue preciso. Nacional recuperaba e intentaba llegar al arco rival, pero no había encontrado la tranquilidad para descifrar una férrea defensa paraguaya. Sobre el tiempo de descuento, Jonatan Álvez tuvo el segundo gol para los locales, pero su remate en el área chica, salió desviado.



En la etapa complementaria, Alexandre Guimarães ingresó a Jefferson Duque, en lugar de Sebastián Gómez. Mientras que Libertad retiró a Julio Enciso, para darle paso a Diego Viera.



Al minuto 5 y tras una recuperación de Jarlan Barrera, la pelota tuvo tránsito entre Andrés Andrade, Bryan Rovira, Yerson Candelo, quien desde el sector derecho y sobre la línea final filtró un pase al área, para que Baldomero Perlaza pusiera al frente del marcador al conjunto antioqueño, igualando la serie 2-2 y necesitando un gol más para avanzar a la fase de grupos.



Al minuto 11, Libertad tuvo el segundo Ferreira tras un contraataque, pero el delantero de Libertad definió desviado. Pero el dominio verde se hacía más intenso y al minuto 13, Jonatan Álvez marcó el tercero, gracias a una jugada colectiva que comenzó desde el centro a derecha y a izquierda, para que el ex Barcelona cazara un rebote luego de un remate de Andrés Andrade dentro del área. Los verdolagas se iban al frente en la serie por 3-2, avanzando parcialmente a la fase de grupos.



Tras el gol, Álvez se retiró del campo, para darle lugar a Geisson Perea, armando la línea de cuatro en la zaga el conjunto dirigido por Alexandre Guimarães. Mientras que Libertad intentaba llegar a como diera lugar sobre el campo contrario, pero la zaga verde estaba muy atenta. Con cinco centrales, Nacional aguantaba mientras Libertad lo atacaba, hasta el minuto 29, Andrés Andrade salió en velocidad por la banda izquierda y ante una defensa visitante en desventaja, Jefferson Duque con golpe de cabeza y tras un centro al área, marcó el cuarto gol para los locales, estirando la ventaja en la serie y prácticamente asegurando la clasificación a la fase de grupos.



Libertad insistía, pero no lograba llegar al área rival. Mientras que los locales se defendían hasta con seis jugadores y salían en transiciones rápidas por los costados. Al final, el conjunto colombiano cortó una ausencia de tres años sin avanzar a la fase de grupos y buscará avanzar a octavos de final en el Grupo F con Universidad Católica de Chile, Nacional de Uruguay y Argentinos Juniors de Argentina.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8