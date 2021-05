América venció a La Guaira y revivió posibilidad de seguir en la Copa

América de Cali derrotó 3-1 este miércoles a Deportivo La Guaira por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2021 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y recuperó la posibilidad de avanzar a los octavos de final del certamen continental si le gana a Cerro Porteño en Paraguay por cualquier marcador.

Tener la posesión del balón en el primer tiempo no fue importante para el campeón colombiano, porque la mayor cantidad de remates al arco la hizo su rival venezolano. No obstante, en el segundo tiempo con las variantes hechas por Jersson González hubo mejoría en el rendimiento escarlata y con gran protagonismo de Adrián Ramos, quien además marcó dos goles, se hizo a tres puntos valiosos en escenario prestado.



En el minuto 7 produjo un remate de Dany Cure desviado sobre el palo derecho de Graterol tras una buena jugada individual.



Carlos Cermeño también se acercó con peligro y Luis Paz lo derribó antes de entrar al área. La falta la cobró Carlos Cermeño y por poco convierte sobre el palo derecho.



América se repuso después del minuto 15 y llegó en dos ocasiones, la primera con Santiago Moreno y luego remate de Yesus.



A los 20, Adrián Ramos recibió un pase milimétrico de Yesus en el área, eludió hacia el lado izquierdo al arquero Olses, quien le cometió falta para tiro penalti. El mismo Ramos cobró con seguridad al centro y convirtió el 1-0.



Todo apuntaba a que después de la anotación en contra el cuadro venezolano iba a dar mayores espacios para que el elenco colombiano maniobrara, pero no fue así, a pesar de que se envalentonó para tratar de lograr la paridad.



A los 30 se dio un rebote fuera del área grande, Yohan Cumana metió el esférico al área y Charlis Ortiz apenas lo tocó de zurda antes de que lo apretara Héctor Quiñones para cambiarle de dirección y conseguir el 1-1.



Lamentablemente, el cuadro dirigido por Jersson Gonzalez no contó con un aporte significativo de Duván Vergara, que pasó inadvertido, mientras que ‘Adriancho’ se vio absorbido por el buen trabajo de la defensa ‘patriota’.



En el comienzo de la etapa complementaria el defensor central Marlon Torres ingresó por Pablo Ortiz, quien se lesionó. José Reyes también entró por Dany Cure en La Guaira a los 8 minutos.



Sin embargo, a los 10 Héctor Quiñones metió un centro por su sector, el arquero Olses se equivocó al tratar de asegurar el balón y lo dejó en Santiago Moreno, quien de zurda anotó el 2-1.



Casi de inmediato, a Reyes le quedó la pelota en el área chica, pero se perdió la igualdad al rematar desviado. Y luego Jerson Malagón por poco convierte autogol, aunque Graterol estiró su mano para desviarla.



El lateral Daniel Quiñones también sufrió una lesión muscular y tuvo que salir a los 21 minutos para que lo reemplazara Jeison Lucumí y Luis Sánchez lo hizo por Duván Vergara, de flojísima actuación.



Yesus elevó el balón al área, allí recibió Adrián Ramos casi en suelo y en dos tiempos superó a Olses para conquistar el 3-1 a los 26 minutos.



Ramos volvió a probar de media distancia a los 31 con un remate soberbio, pero Olses lo envió por encima del travesaño.



El técnico Daniel Farías sacó a Kendrys Silva por Francisco Pol y a Aquiles Ocanto por Ángelo Peña a los 37. Luego Guillermo Murillo ingresó por Santiago Moreno, quien no solo marcó gol sino que fue vital para abrir a la defensa visitante.



Murillo recibió una gran habilitación, hizo la diagonal, pero no pudo definir ante Olses a los 45. Ramos habilitó a Sánchez en tiempo de adición, pero el volante remató desviado.



La de este miércoles es la primera victoria en Copa Libertadores de Jersson González como técnico encargado del elenco rojo.



En el otro juego de la llave, Atlético Mineiro venció en el último minuto a Cerro Porteño y consolidó su liderato con 13 puntos y clasificación anticipada. El próximo encuentro del América será el martes 25 de mayo (7:30 p.m.) en Asunción frente al cuadro guaraní (que suma 7 unidades). O gana o solo le quedaría la opción del tercer puesto para ir a la Copa Suramericana.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces