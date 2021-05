Aferrado a un milagro, América recibe a La Guaira en Bolivia por Copa

Por disposición de la Conmebol, América de Cali se trasladó a la lejana Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde este miércoles (9:00 p.m.) oficiará de local en su quinto partido en el Grupo H de la Copa Libertadores 2021 frente a Deportivo La Guaira, de Venezuela.



Los escarlatas solo tienen 1 punto de 12 posibles y se aferran a un milagro si ganan sus dos últimos compromisos por goleada -si Cerro Porteño cae frente a Atlético Mineiro-. El mismo técnico encargado Jersson González cambió de opinión y ve viable la posibilidad de continuar en la Libertadores o como mínimo ser tercero para acceder a la Copa Suramericana.



América espera repetir la historia del 19 de marzo de 1996, cuando por este mismo certamen venció 0-2 a Guabirá en esa ciudad boliviana.



El plantel vallecaucano desplazó 19 jugadores, entre ellos el defensor central Óscar Cabezas, quien hasta ahora no ha podido debutar con el club, Marlon Torres, al que le falta una semana de recuperación, y el chileno Rodrigo Ureña, también lesionado. Los ausentes son Cristian Arrieta y Kevin Andrade por sanción de la Dimayor.



Jersson González confía en tener un equipo mejor equilibrado, que tenga un buen comportamiento defensivo, pero especialmente que convierta la mayor cantidad de oportunidades de gol, justamente lo que le ha faltado en esta competencia y recientemente en la Liga nacional.



Para esa misión están destinados jugadores como Adrián Ramos, Duván Vergara, Jeisson Steven Lucumí, Santiago Moreno, Luis Sánchez, Yesus Cabrera, Aldaír Rodríguez, Joao Rodríguez y Guillermo Murillo, de quienes se espera tranquilidad cuando tengan el arco al frente.



Daniel Quiñones y Jerson Malagón serán las novedades en la formación titular, y el resto de la plantilla seguramente la que perdió 1-3 con Atlético Mineiro en Barranquilla.



En este grupo el líder es Mineiro con 10 puntos, seguido de Cerro Porteño con y La Guaira con 3, en tanto que los rojos están últimos con 1.



Luego del entrenamiento vespertino en Santa Cruz de la Sierra, el técnico encargado Jersson González habló con los periodistas vallecaucanos en un tono distinto al utilizado al final del juego que perdió 1-3 con Mineiro: “somos seres humanos, soy una persona muy alegre, trato de que el grupo me vea así, estoy muy satisfecho por lo que se ha hecho, así no se haya podido ganar, pero este corto tiempo se ha logrado un cambio motivacional en el grupo que me deja muy tranquilo y satisfecho por el apoyo que ellos me han dado por estar acá como cuerpo técnico encargado, tenemos que motivarlos todo el tiempo, mucho respeto de ellos hacia nosotros y viceversa, esperamos que eso se vea reflejado ante un equipo que es muy complicado, pero tenemos todas las opciones de seguir en Libertadores si ganamos, ya lo que pase en Paraguay no nos compete a nosotros, si se empata allá seguiremos encaminados hacia Suramericana”.



Acerca de por qué dijo que la Copa Libertadores no se estaba enfocando como debiera, dijo que “son 15 días apenas que llevamos encargados del plantel profesional, vimos un grupo un poco decaído en lo motivacional, tratamos de cambiarlo y creo que se ha hecho poco a poco, se siente en el ambiente, en el comedor, y eso me da tranquilidad, en lo futbolístico uno se demora hasta seis meses en cambiarle la manera de jugar a un equipo, eso lo sabemos, en 15 días es complicado, pero creo que si hemos cambiado porque ellos qué es lo que queremos y con algo muy poquito lo hemos hecho, no tenemos el tiempo necesario para compenetrarnos bien en eso, pero sé que vamos a hacer las cosas bien, algo diferente para tratar de ganar el compromiso”.



En cuanto a la remota opción de continuar en el certamen y lo que ha hecho diferente para cambiar el funcionamiento futbolístico del plantel, sostuvo que “La Guaira va tercero en el grupo, por encima de nosotros, es un rival muy duro, pero sabemos de lo que podemos hacer, lo más importante es ir paso a paso y ganar este miércoles, si ganamos 1-0 y tenemos que ir a Paraguay a meterle cinco a Cerro tenemos esperanza de que vamos a luchar. Hemos visto muchos videos de La Guaira y casi siempre juega a lo mismo, un 5-4-1 o un 5-3-2, de allí no se mueven y tratan de desplegar su juego rápido por los costados, se meten mucho atrás y trataremos de contrarrestar esa manera de defenderse, si hacemos un gol empezando el compromiso, ellos se verán en la obligación de salir un poco más y vamos a tener más espacios para hacer nuestro fútbol y lo más importante, sacar los tres puntos”.



También se refirió a las apariciones de Daniel Quiñones y Jerson Malagón como titulares: “Siempre he sido un convencido de que hay que llenar a los jugadores de seguridad, sacrificio y entrega dentro del campo, sé que con eso va a entrar con mucha actitud y deseos de hacer las cosas bien”.



Entre tanto, el extremo Santiago Moreno señaló que “seguimos peleando la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de la Libertadores, claro que la Suramericana es una opción pero vamos por todo, seguimos trabajando en nuestros objetivos, no nos han acompañado los resultados, aunque este miércoles será una buena oportunidad de mostrar lo que queremos”.



Alineación probable

América de Cali: Joel Graterol; Daniel Quiñones, Jerson Malagón, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera Santiago Moreno, Duván Vergara; Adrián Ramos.

D.T. (e): Jersson González.



Estadio: Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz de la Sierra).



Hora: 9:00 p.m. (de Colombia).



TV: ESPN



Árbitro: Darío Herrera (Argentina)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces