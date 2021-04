Se bajó el telón en la fecha 1: lo que dejó la semana en Libertadores

Con el empate entre Junior y Santa Fe se cerró este jueves la primera fecha de la Copa Libertadores. En esta primera jornada de la fase de grupos solo un equipo colombiano ganó: Atlético Nacional.



Se marcaron 43 goles y se expulsaron siete jugadores. La jornada dejó seis empates y solo cuatro locales, entre ellos el equipo verdolaga, defendieron su localía con un triunfo.



Además de los goles marcados por Andrés Andrade y Jefferson Duque de Nacional, Fredy Hinestroza de Junior y Kelvin Osorio de Santa Fe, Sebastián Villa aportó en la cifra de gol dándole el triunfo a Boca Juniors.

Resultados y goles



Always Ready 2-0 Internacional

(Goles de Saucedo y Algarañaz)



Deportivo Táchira 3-2 Olimpia

(Goles de Gómez, Gondola, Trejo / Acosta y Torres)



Argentinos Jrs 2-0 Nacional

(Goles de Ávalos y Herrera)



Santos 0-2 Barcelona SC

(Goles de Acosta y Ricci Lopes)



Vélez 2-3 Flamengo

(Goles de Jason / Arao, Barbosa y De Arrascaeta)



Sporting Cristal 0-3 Sao Paulo

(Goles de Da Silva, Benítez y Martins)



The Strongest 0-1 Boca Juniors

(Gol de Sebastián Villa)



La Guaira 1-1 Mineiro

(Goles de Martínez / Zaracho)



Universitario 2-3 Palmeiras

(Goles E. Gutiérrez / De Oliveira, Veiga y Renan)



Rentistas 1-1 Racing

(Goles de Rodríguez / Cáceres)



Ind. del Valle 1-1 Defensa y Justicia

(Goles de Ortíz / Rotondi)



América 0-2 Cerro Porteño

(Goles de Morales y Cardozo)



La Calera 2-2 LDU Quito

(Goles de Vilches / Arce)



Fluminense 1-1 River Plate

(Goles de Fred / Montiel)



Atlético Nacional 2-0 U. Católica

(Goles de Andrade y Duque)



Junior 1-1 Santa Fe

(Goles de Hinestroza / Osorio)



Expulsados en la fecha 1



Santa Fe: Carlos Arboleda

Racing: Leonardo Sigali

Palmeiras: Alan Empereur

Sao Paulo: Leo Pelé

Vélez: Federico Mancuello

Argentinos Jrs: Carlos Quintana

Olimpia: Alejandro Silva



Tablas de posiciones



GRUPO A

​1. Palmeiras - 3 Pts

2. Defensa y Justicia - 1 Pt

3. Ind. del Valle - 1 Pt

4. Universitario - 0 Pts



GRUPO B

1. Always Ready - 3 Pts

2. D. Táchira - 3 Pts

3. Olimpia - 0 Pts

4. Internacional - 0 Pts



GRUPO C

1. Barcelona SC - 3 Pts

2. Boca Juniors - 3 Pts

3. The Strongest - 0 Pts

4. Santos - 0 Pts



GRUPO D

1. Santa Fe - 1 Pt

2. River Plate - 1 Pt

3. Junior - 1 Pt

4. Flumiense - 1 Pt



GRUPO E

1. Sao Paulo - 3 Pts

2. Racing - 1 Pt

3. Rentistas - 1 Pt

4. S. Cristal - 0 Pts



GRUPO F

1. Argentinos Jrs - 3 Pts

2. A. Nacional - 3 Pts

3. Nacional - 0 Pts

4. U. Católica - 0 Pts



GRUPO G

1. Flamengo - 3 Pts

2. LDU Quito - 1 Pt

3. La Calera - 1 Pt

4. Vélez - 0 Pts



GRUPO H

1. Cerro Porteño - 3 Pts

2. Mineiro - 1 Pt

3. La Guaira - 1 Pt

4. América - 0 Pts